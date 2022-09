Marcelo Rebelo de Sousa apela ao “bom senso” para exceções ao confinamento

À saída da reunião do Infarmed, que junta dirigentes políticos e especialistas da área, o Presidente da República confirmou os dados "positivos" na evolução do vírus no país. Para Marcelo Rebelo de Sousa, "não há sinais de que as duas primeiras fases tenham provocado em termos do país um agravamento da expressão do surto epidémico".

Com a maioria dos novos casos concentrados em Lisboa e Vale do Tejo, Marcelo Rebelo de Sousa avançou que lhe foram apresentadas algumas "hipóteses" de explicação do que está a acontecer na região, mas que ninguém a relacionou com as medidas de desconfinamento.

O Presidente começou por assinalar a "estabilização da descida, lenta, porque achatar a curva, prolongava a curva". Além disso, lembrou que "Lisboa e Vale do Tejo teve sempre uma tendência relativamente estável de casos, nunca subiu muito, tambem não desceu de forma acentuada". Quanto às causas, uma das hipótesea "é de haver ou ter havido um atraso da expressão mais intensa do surto, relativamente a outras regiões. É uma subida retardada no tempo em relação a outras regiões", disse. Mas há mais explicações possíveis, nomeadamente o facto de haver "uma percepção da opinião pública de agravamento em Lisboa e Vale do Tejo que é superior ao agravamento efectivo" e ainda o eventual impacto dos surtos entre trabalhadores "de duas áreas de atividade, construção civil e trabalho temporário".

"Que em Portugal consigam o equilíbrio em não facilitar em excesso"

Depois de um fim de semana de manifestações, Marcelo Rebelo de Sousa não quis engrossar o coro das críticas e remeteu a questão para o "bom senso", mas, ao mesmo tempo, defendeu o trabalho "muito difícil" da definição de regras. "É um processo difícil em qualquer sociedade", disse, lamentando a existência do "problema da igualdade de tratamento". Contudo, disse o Presidente, há "fenómenos espontâneos" em "reuniões e manifestações", referindo-se, indiretamente ao comício do PCP e à manifestação anti-racista que ocorreram este fim de semana: "Como comprendem, há regras gerais e o bom senso e o comportamento cívico das pessoas. As pessoas têm o dever de fazer tudo para reduzir o contágio", disse.

Questionado sobre se não há uma duplicidade de critérios, Marcelo defendeu que os portugueses "saberão fazer o desconfinamento compatibilizando" os direitos democráticos e a situação sanitária. "Há exceções, a democracia comporta as exceções", disse sem nunca referir diretamente os casos que marcaram o fim de semana.

Como mensagem geral, o Presidente da República quis dizer: "Que em Portugal, em geral, consigam o equilíbrio em não facilitar em excesso, mas também em não entrar em alarmismo em excesso, que não faz sentdo neste processo de desconfinamento", reforçou.