Chumbado requerimento da Iniciativa Liberal para ouvir Costa Silva no Parlamento

O requerimento da Iniciativa Liberal (IL) para uma audição de António Costa Silva, o conselheiro escolhido pelo Governo para elaborar o plano de recuperação económica, foi chumbado esta segunda-feira no Parlamento. A proposta, que foi votada na Comissão de Orçamento e Finanças, contou apenas com os votos favoráveis da IL e do CDS, os votos contra do PS e PSD e a abstenção do BE e PCP.

Os liberais solicitaram na quarta-feira com caráter de urgência uma audição conjunta de Costa Silva entre as comissões de Orçamento e Finanças e a de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, admitindo que a sua missão abrange "matérias verdadeiramente definidoras do futuro" do país.

"O seu escrutínio não deve ser deixado de fora da Assembleia da República. Cabe ao Parlamento conhecer e questionar, logo previamente, sobre a definição deste plano o mais urgentemente possível, habilitando igualmente os partidos para os momentos de contacto e negociação política com o Governo", defendeu João Cotrim de Figueiredo.

O deputado da IL sublinhava no requerimento que o primeiro-ministro justificou a nomeação do gestor da Partex com a necessidade de articulação da estratégia de recuperação nacional com a União Europeia e com o próximo quadro financeiro plurianual 2021-2027, a necessidade de reavaliação de planos fundamentais como são o Plano Nacional de Energia e Clima 2021-2030, a Estratégia Nacional para o Hidrogénio, o Programa Nacional de Investimentos 2030 e o Plano de Ação para a Transição Digital, e a necessidade de definição de "um plano estrutural que defina as políticas públicas para a próxima década". Assuntos que exigem o "esclarecimento necessário" relativamente ao processo, orientação e âmbito do Programa de Recuperação Económica e Social 2020-2030.