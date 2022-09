Covid-19: BE adia Convenção Nacional para a primavera de 2021 (C/ÁUDIO)

A Mesa Nacional do BE decidiu este domingo adiar a XII Convenção do partido para a primavera do próximo ano devido à pandemia, tendo ainda determinado que o acampamento Liberdade e o Fórum Socialismo, a rentrée bloquista, não se realizarão.

Estas decisões foram anunciadas pela coordenadora do BE, Catarina Martins, numa conferência de imprensa, na sede bloquista, em Lisboa, após a reunião do órgão máximo entre convenções, que se voltou a realizar por videoconferência devido à pandemia de covid-19.

"Foi decidido terminar o processo convencional a que tínhamos dado início. A convenção não se realizará em outubro próximo", explicou Catarina Martins.

Assim, para outubro ficará a decisão sobre a data da reunião magna do partido, nessa ocasião "com mais informações sobre a evolução da situação pandémica" e, se for necessário, "adaptando a forma como este debate tem sido feito no BE às novas necessidades", disse a líder do partido.

"A Convenção Nacional realizar-se-á necessariamente na próxima primavera. Não será possível ser antes", explicou aos jornalistas.

A XII Convenção Nacional do BE estava marcada para 24 e 25 de outubro, no Porto, mas o seu adiamento foi hoje decidido pela Mesa Nacional devido à pandemia de covid-19, depois de em 18 de abril o mesmo órgão ter suspendido os prazos e regulamento da reunião magna do partido.