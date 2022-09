Costa Silva. O “homem novo” que aconselha Costa é visto com apreensão no Governo

António Costa Silva chegou há pouco tempo à orbita do Governo e a sua tarefa ainda não foi bem percebida, incluindo por alguns membros do Executivo. O homem escolhido pelo primeiro-ministro para desenhar o plano de retoma a partir de 2021 viu esta semana o seu papel ser questionado e António Costa teve de o clarificar, recuando na intenção inicial noticiada pelo Expresso: não se substituirá aos ministros e, de negociador com os partidos, passou a conselheiro, com nomeação formal (algo que Costa não tinha previsto). Mas terá mais para fazer do que desenhar o plano “preparatório” de retoma: será preciso, ao mesmo tempo, “reorientar” a estratégia de investimentos e de combate às alterações climáticas. O Governo irá alterar os planos e estratégias definidos, alguns aprovados em maio.

A notícia da escolha de Costa Silva não apanhou os ministros de surpresa, estes tinham sido informados pelo primeiro-ministro, mas isso não significa que todos tenham entendido o seu papel, até porque, num primeiro momento, a intenção de António Costa, como o Expresso avançou, era colocá-lo a falar com partidos e parceiros sociais. Essa assunção de que ainda é um corpo estranho foi assumida pelo ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, esta sexta-feira, em entrevista à Antena 1. “Nunca falei com ele na minha vida”, disse o homem que gere (ainda) o dinheiro do Estado. “Não estou muito preocupado com isso, devo confessar”, acrescentou.

