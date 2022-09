Guerra aberta na Área Metropolitana do Porto: “Eduardo Vítor Rodrigues não tem condições para continuar como presidente”

Um lugar estava por preencher na Comissão Executiva — composta por três elementos — da Área Metropolitana do Porto, desde a saída de Sara Lobão, há três meses. Um nome foi levado a votação na manhã desta sexta-feira, em reunião do Conselho Metropolitano do Porto, na qual o líder, o socialista Eduardo Vítor Rodrigues, propôs Cláudia Brandão, funcionária da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, para ocupar a função de secretária.

