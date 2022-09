PAN defende reforço dos especialistas em saúde pública

O PAN questionou esta quinta-feira o Ministério da Saúde sobre que medidas de reforço da saúde pública serão lançadas durante a terceira fase de desconfinamento e o que está previsto no plano de prevenção de um eventual segundo surto de covid-19.

O reforço do número de especialistas em saúde pública tem sido um dos apelos do PAN desde o início da pandemia, defendendo também a necessidade de um "eficaz sistema de vigilância epidemiológica" para minimizar o risco de contágio pelo novo coronavírus, numa altura em que a larga maioria dos novos casos de infeções se concentram em Lisboa. “Nesta fase é essencial haver um reforço dos profissionais da saúde pública, dos seus equipamentos e metodologias. Temos realidades de um profissional por cada 80 mil pessoas, quando deveríamos ter um profissional por cada 25 a 30 mil pessoas", afirma Bebiana Cunha, deputada do PAN e coordenadora do partido na Comissão da Saúde.

Segundo a deputada, a importância de reforço e atualização destes profissionais, assim como das ferramentas tecnológicas tem sido também uma das principais conclusões dos especialistas durante as reuniões do Infarmed.

Aeroportos com testes obrigatórios

O PAN defendeu também a necessidade de se exigir um comprovativo de teste negativo da covid-19 a quem chega aos aeroportos do país.

"Para o PAN, o mais eficaz neste momento é prevenir à entrada e garantir que não há fugas na malha da contenção. E, para, isso não precisamos de ir tão longe quanto Espanha, os Açores ou a Madeira, bastará que, para além da medição de temperatura, se assegure que à chegada os passageiros apresentem uma declaração de saúde comprovativa de teste negativo da covid-19 realizado 48 horas antes do embarque", declarou André Silva durante o debate quinzenal.

Em resposta, o primeiro-ministro limitou-se a afirmar que o país adotou todas as medidas de higienização e de prevenção para ser um "destino seguro e limpo" neste verão.