Bloco quer subsídio para trabalhadores informais e ordenados pagos a 100% no Orçamento Suplementar

As cartas estão em cima da mesa. Faltam 10 dias para o Governo apresentar a sua proposta de orçamento suplementar e o Bloco de Esquerda decidiu divulgar em conferência de imprensa as propostas que levou à mesa das negociações. Com especial ênfase na questão do emprego: para Catarina Martins, a grande questão é perceber “que emprego teremos no futuro” - e isto aplica-se às medidas mais imediatas, a aplicar neste suplementar, mas também nas bases a definir para o futuro.

Para já, a prioridade é proteger os trabalhadores, sobretudo os mais precários: o Bloco propõe a criação de um “subsídio de desemprego extraordinário” de 438,81 euros (o valor de um IAS) até ao fim do ano para quem não tem acesso ao apoio normal, por não cumprir o tempo mínimo de trabalho estabelecido ou por ser trabalhador informal, por exemplo. Também até ao fim do ano deve valer o atual apoio para independentes, mas com um valor mínimo dos mesmos 438,81 euros e não de 219 euros, como atualmente.

As medidas para ajudar os trabalhadores informais têm um objetivo de mais longo prazo: o facto de estas pessoas terem assim de declarar a sua situação deverá servir para que a Autoridade para as Condições de Trabalho consiga desenhar um “mapa sobre o trabalho informal e o abuso laboral” para que estes problemas possam ser erradicados no futuro.

De olho no orçamento suplementar, o BE exige ainda que seja reduzido para metade o prazo de garantia para acesso ao subsídio de desemprego e prolongada até ao fim do ano a simplificação do acesso ao rendimento social de inserção. E insiste em que as empresas que recebem apoios do Estado devem ser obrigadas a manter todos os postos de trabalho, incluindo os precários, sem deixar os contratos terminar.

Quanto a uma das medidas-bandeira desta crise e deste orçamento - o prolongamento do lay-off até dezembro -, o partido, que é contra a medida por princípio, quer que os salários dos trabalhadores nesta situação passem a ser pagos a 100%, sendo as empresas apoiadas neste sentido, com verbas do OE, para que o esforço seja dividido entre as empresas e o Estado. Atualmente, o lay-off paga 66% dos salários - mas, como o Expresso noticiava este sábado, pelo menos os ordenados mais baixos serão assegurados por inteiro.

As medidas estão apresentadas e, para já, o Bloco revela apenas que há “convergências nalgumas matérias”. Quais? “Teremos tempo”. O calendário não é comprido: a versão final deste orçamento deverá ser votada até ao fim dos trabalhos parlamentares, que acontece em julho.