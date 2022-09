Os calcanhares de Aquiles de Marcelo

Quando decidiu avançar para a sua primeira candidatura a Belém, Marcelo Rebelo de Sousa não teve nenhum partido ao seu lado. O PSD de Pedro Passos Coelho tinha preferido Rui Rio. O PS de António Costa embrulhou-se na dupla Sampaio da Nóvoa/Maria de Belém e acabou sem apoiar ninguém. A esquerda não inovou — PCP e BE foram a jogo marcar posição. E Marcelo pôde fazer o que queria: apresentar-se como um candidato ‘suprapartidário’, slogan que PSD e CDS acabaram por respeitar quando, já a procissão ia no largo, anunciaram que o apoiavam. Esse apoio em nada prejudicou a campanha descomprometida e solitária do candidato, cuja chegada a Belém resultou de um original caso sério entre o próprio e o país.

Cinco anos depois, o Presidente da República prepara a recandidatura com um selo na testa — acusam-no de ter sido cúmplice do Governo de António Costa e há à direita quem não lhe perdoe —, e o primeiro-ministro ajudou à festa com o anúncio informal já feito de que lhe apoia o segundo voo. Gerir a direita é talvez a maior vulnerabilidade para Marcelo daqui até janeiro. E André Ventura e Ana Gomes, que também são transversais e chegam ao povo para lá dos partidos, podem dar-lhe trabalho. Mas o grande desafio — mais difícil do que em 2016 — é Marcelo mostrar que não está nas mãos de ninguém.

