Salários mais baixos em lay-off serão pagos a 100%

Depois de ouvir os partidos e os parceiros, o Governo vai aprovar esta semana o Plano de Estabilização Económico e Social (PEES) numa resolução em Conselho de Ministros, que vai incluir uma nova solução para o regime de lay-off. O Governo admite a possibilidade de passar a ser pago o salário na totalidade a quem menos ganha (o impacto da medida está a ser estudado nas Finanças e na Segurança Social), assim como mexer noutros apoios sociais, como o rendimento social de inserção, ou a criação de um programa para captação para a Segurança Social de trabalhadores informais, confirmou o Expresso junto de fonte do Governo. As moratórias a créditos bancários também podem ser estendidas no tempo.

Apesar do desconfinamento progressivo das atividades económicas, o Governo vai apresentar um novo regime para evitar que muitos dos 800 mil trabalhadores ainda em lay-off fiquem desempregados. Assim, uma das soluções em cima da mesa será o pagamento em função do salário do trabalhador: pagar a 100% nos salários mais baixos (por exemplo, até €900) e depois haver um faseamento, até aos 66% de €1950 (o ordenado máximo elegível para o apoio). As partes que competiriam ao Estado ou à empresa também estão a ser estudadas.

