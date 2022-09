Rui Rio propõe subsídio de emergência para despesas e alargamento do subsídio de desemprego

Rui Rio desafia o Governo a criar um subsídio de emergência de “natureza excecional e transitória” para ajudar famílias a pagar despesas com rendas de casa, com a aquisição de bens e serviços de primeira necessidade nas áreas de alimentação, vestuário, habitação, saúde e transportes ou, por exemplo, para suportar despesas com a aquisição de computador ou tablet, para fins educativos.

Esta é uma das principais novidades do programa de emergência social apresentado pelo PSD esta quinta-feira. Em paralelo, os sociais-democratas entendem que o Governo deve reduzir o prazo de garantia no acesso ao subsídio de desemprego, a fim de abranger os trabalhadores com contrato a termo certo ou incerto, que não tenha sido renovado, ou tenha caducado, no período do Estado de Emergência e no Estado de Calamidade, e que não têm um registo de descontos que lhes permita aceder ao subsídio de desemprego.

Ao mesmo tempo, o PSD defende a redução do prazo de garantia do subsídio por cessação de atividade, a fim de abranger os trabalhadores independentes que cessem de forma involuntária o contrato de prestação de serviços com a entidade contratante, no período do Estado de Emergência e no Estado de Calamidade. Em conjunto, estas duas medidas vão permitir que mais desempregados venham a receber apoios do Estado.

Além disso, o PSD defende que seja criada uma rede nacional de creches e jardins de infância tendencialmente gratuitos e que sejam revistos os escalões de atribuição do abono de família, alargando a base de beneficiários, por forma a que os rendimentos de referência do agregado familiar permita que um casal em que ambos ganhem o salário mínimo possam beneficiar do abono.

Rui Rio entende ainda que o Governo deve “alargar a base de beneficiários da tarifa social da energia por forma a abranger as famílias com dependentes a cargo, incluindo, as famílias monoparentais, cujos rendimentos familiares sejam iguais ou inferiores” ao salário mínimo nacional.

Em conferência de imprensa a partir da sede do partido, em Lisboa, Rui Rio explicou que estas 26 propostas são isso mesmo: contributos para a resposta à emergência social. "Não quer dizer que se o Governo não fizer isto tudo está tudo mal", salvaguardou, sem adiantar, por isso, o impacto financeiro global das medidas.

Governo tem de pagar dívidas ao setor social

Tal como o Expresso avançou neste sábado, os sociais-democratas defendem que o Estado deve pagar ao sector social e solidário todos os valores em dívida pela prestação de cuidados de saúde contratualizados. O objetivo será reforçar e dotar de meios um sector que dizem estar descapitalizado e que é fundamental para dar resposta aos problemas sociais que já se colocam e se vão agudizar com a recessão económica que se prevê.

Também no sábado o Expresso tinha antecipado outra medida: o PSD defende que o Governo deve reativar a rede solidária de cantinas sociais, alargando os serviços disponíveis e o número de pessoas abrangidas tendo em conta a atual conjuntura de emergência e em complemento com o que já está em curso.

Outra medida já bastante antecipada: os sociais-democratas querem o prolongamento do regime de lay-off simplificado até ao final do ano de 2020 “para as entidades empregadoras cujos sectores de atividade tenham de permanecer encerrados por determinação legislativa ou administrativa, e ainda, para as entidades empregadoras que estejam com a sua atividade altamente reduzida em consequência da pandemia Covid-19”.

Para garantir maior liquidez às famílias, os sociais-democratas insistem ainda que o Governo deve acelerar o reembolso do IRS e o pagamento dos subsídios sociais e familiares e das pensões.