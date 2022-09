Transferência direta das Finanças para o BdP não é inédita, mas é tão rara quanto controversa

Depois de uma década conturbada à frente dos destinos do Banco de Portugal, Carlos Costa, disse ao Expresso que o obreiro do défice quase zero do país democrático "tem todas as condições para ser um grande governador do BdP". A partir de julho? Apesar da bênção ao 'Ronaldo das Finanças' na função de regulador da banca, Carlos Costa recusa, contudo, pronunciar-se se existe ou não incompatibilidade na passagem direta do ministro de Estado para a sua nova cadeira de sonho, optando por chutar ao lado: "Cabe aos agentes políticos saber o que é que consideram incompatível ou não".

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler