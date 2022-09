Rui Rio garante apoio ao Governo no Orçamento Suplementar

Rui Rio garantiu esta quarta-feira que vai permitir ao Governo aprovar o Orçamento Suplementar que deverá ser apresentado até meados de junho. Em declarações aos jornalistas à saída da reunião com o primeiro-ministro, o líder social-democrata deixou claro que o PSD não levantará “obstáculos” a António Costa.

“Se o Orçamento Suplementar for a correção do Orçamento do Estado para adaptar tudo aquilo que for necessário fazer contarão [o Governo] naturalmente com o apoio do PSD”, afirmou Rui Rio.

Sem adiantar detalhes sobre o programa de relançamento da economia do PSD, que deverá ser apresentado na próxima semana, Rui Rio argumentou que, apesar de não estar em total “sintonia” com o Governo em alguns aspectos, o líder social-democrata argumenta que essas eventuais divergências só serão colocadas mais à frente e não agora no Orçamento Suplementar.

Na reunião com António Costa, foi ainda transmitido que o PIB, de acordo com as perspetivas do Governo, deverá sofrer uma queda em termos reais de 7% e que será necessário um nível de despesa adicional de 13 mil milhões de euros.