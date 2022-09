PAN quer comissão eventual para analisar eficácia, impacto orçamental e transparência da resposta à Covid-19

O PAN apresentou esta terça-feira no Parlamento um projeto de resolução que propõe a criação de uma comissão eventual para a monitorização e avaliação das medidas de resposta à pandemia. Para o partido, é fundamental analisar a eficácia, o impacto orçamental e a transparência do pacote de medidas do Governo no âmbito da Covid-19.

"Para lá de controlar a eficácia das medidas e o seu impacto orçamental, tem também de ter o foco nas questões de transparência e do combate à corrupção no contexto da Covid-19, um problema que não só se mantém como em alguns sectores se agravou, olhando para estudos de diversos organismos internacionais", diz ao Expresso André Silva, deputado e porta-voz do PAN.

Na visão do PAN, essa avaliação será vital para corrigir "eventuais erros" ou "falhas" que se verifiquem ao longo do processo de recuperação da crise sanitária, económica e social.

Questionado sobre as comissões parlamentares propostas pelo PS e pelo CDS-PP no âmbito da Covid-19, André Silva defende que não "acrescentam muito" àquelas que são as competências das diversas comissões especializadas e "ignoram os alertas" de vários organismos nacionais e internacionais.

"A proposta do CDS-PP vai ao ponto de defender que esta comissão faça a 'análise da evolução da pandemia e dos seus efeitos sobre a saúde pública', algo que deve caber no âmbito da comissão de saúde, enquanto a comissão proposta pelo PS parece querer focar-se só na fase de recuperação económica e social, esquecendo que é preciso aferir a eficácia das medidas que já se foram tomando, bem como assegurar o direito de escrutínio das opções que até aqui foram tomadas", acrescenta.

Para André Silva, ambas as comissões propostas não seguem as recomendações do FMI, do GRECO (Grupo dos Estados Contra a Corrupção) e do Conselho de Prevenção para a Corrupção, que apontam para a necessidade de os parlamentos e entidades públicas criarem "instrumentos específicos" de monitorização do cumprimento das "regras de transparência, imparcialidade e integridade" nestas medidas de apoio, nomeadamente no domínio da contratação pública.

O PAN espera, por isso, que da parte do PS e do CDS-PP haja "abertura" para se chegar a um consenso sobre os moldes desta comissão eventual, de forma a integrar as preocupações dos três partidos. A comissão funcionará por um período de 180 dias, prorrogável até à conclusão dos trabalhos, devendo apresentar um relatório no final de cada sessão legislativa.