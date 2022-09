As causas. Otimismo, transparência e vírus com vertigens

OTIMISMO E VONTADE DE VIVER

Há quase dois meses que me venho sentindo obrigado a criticar, contra a corrente. Não é fácil fazê-lo: 75% de cada um de nós acha que os dirigentes políticos e os seus consultores científicos estão a fazer tudo bem e merecem ser apoiados, até ao ponto de se não admitir outra opinião.

É certo que também há os 25% de cada um de nós que se sentiram dois meses ostracizados, alguns deles – sobretudo nos ambientes médicos e científicos – literalmente obrigados ao silêncio e seguramente não representados.

Mas todos nós, no fundo de nós próprios, preferimos que tudo corra bem.

Vejo agora um otimismo a renascer. Sinto-o na atmosfera, à minha volta, em mim mesmo. É bom, mas podia ter sido melhor.

Tudo começou mal sem necessidade, perdeu-se mais de um mês. Mas depois foi possível evitar a anunciada tragédia, mesmo que provavelmente não viesse. É inegável que houve mérito nisso.

Investiu-se demasiado no pânico da pandemia, sem consciência de que se estava a libertar – por lavagens ao cérebro – a pandemia do pânico. Atrasou-se, com medo, a mudança. Mas a partir do início de maio, finalmente, quem manda percebeu ou ganhou coragem.

Seja como for, o discurso ideológico começou a mudar e desistiram de nos assustar até ao desespero, como forma de nos fazer aceitar a resignação de uma prisão domiciliária em que nos enfiámos, 80% dos portugueses, a grande maioria sem necessidade.

É verdade que escusávamos de ter parado tanto a economia e não devíamos tê-lo feito na maior parte do território. Mas quem manda finalmente percebeu que nunca morreríamos centenas de milhar do vírus, mas sim do pânico. E começaram a ir almoçar fora…

Em períodos destes tem de haver coesão entre os que têm poder político, para aumentar a coragem das decisões necessárias.

Tudo correu mal entre Marcelo e Costa durante mais de um mês, por muito que a generalidade dos portugueses o não percebesse ou psicologicamente o quisesse recusar.

Agora talvez por causa do “Acordo da Autoeuropa” (males que vêm por bem) os dois homens mais poderosos mudaram. E Costa pode correr mais riscos por ter menos medo de que o Presidente lhe tire o tapete, como temia que estivesse por vezes a preparar.

Tudo razões para otimismo. Estamos a sair de um pesadelo, que era absurdo, mas estava dentro de nós. Entrámos num novo tempo, sinto-o; e estou muito feliz por isso.

Claro que o excesso de zelo de algumas autoridades vai por vezes continuar a incomodar. Claro que alguns vão correr riscos evitáveis. Claro que pode haver um novo surto.

Pode ser. Mas mudámos; e agora é preciso que todos os que têm poder e influência se não deixem intoxicar de novo. Temos de recuperar a saúde mental, viver a vida, relançar a economia, acreditar.

O que não quer dizer que não haja problemas, situações absurdas, ridículos avulsos. Vamos por exemplo ao tema dos apoios do Estado aos media.

APOIOS DO ESTADO AOS MEDIA: UM TEMA EXPLOSIVO

O tema tem algo de explosivo, por boas e más razões.

Na passada semana pedi no programa que o Estado revelasse com transparência como chegou aos valores atribuídos aos media.

Infelizmente, como explicarei a seguir, o Estado preferiu deixar tudo envolto em nevoeiro. Não é de estranhar por isso as reações críticas. Por exemplo, de pessoas cordatas como Bagão Felix, comentadores e jornalistas decentes como Luis-Aguiar Conraria e Henrique Monteiro. Ou mesmo de Daniel Oliveira, que concorda com a solução.

E o tema é explosivo, em minha opinião por outro motivo: há riscos para o bom nome de quem determinou e de quem recebeu, sendo que se tratando de órgãos de comunicação o risco é maior.

Não há Estado de Direito sem liberdade, não há liberdade sem que os media sejam livres. Mas se não forem livres ou se houver suspeições sociais vastas de que o não são, é o Estado de Direito que fica em causa.

Também por isso não concordo com Rui Rio, mesmo que ele não tivesse dito disparates. Empresas de comunicação social não são mais nem menos do que empresas que fazem sapatos. São diferentes.

Por isso também não vejo mal nenhum em que o Estado as subsidiasse neste tempo de disrupção. Apesar disso, o Estado preferiu, em vez de subsidiar, comprar por antecipação publicidade (embora num valor – disse o Eco Online – 10 vezes superior a 2018) o que tem consequências, como veremos adiante.

A CHOCANTE FALTA DE TRANSPARÊNCIA

Discordo do critério aparentemente escolhido: o valor da publicidade há um ano e a venda dos jornais em banca. Seria mais sensato subsidiar em função de perdas do coronavírus. Mas não vejo nisso nenhum problema que justifique sequer tratar do assunto.

O que me preocupava e – não tendo sido esclarecido – me continua a preocupar, o que provocou reações (e não apenas de quem não gostou do que lhe foi atribuído), é a falta de transparência. Vamos então a isso.

O Secretário de Estado não gosta de esclarecer. Isso foi evidente em relação a uma estranha venda que fez do seu negócio (“Produções Fictícias”) que depende muito do Estado. São modos de ser e de viver.

Os argumentos que avançou nada esclarecem:

1º argumento: a decisão baseou-se no artigo 9º da Lei 95/2015. Tinha de ser, mas não é verdade:

Nessa lei apenas se definem critérios abstratos que não foram aliás respeitados.

No caso dos jornais, por exemplo, a lei manda considerar (mas nem diz como ponderar) 6 critérios:

A incidência geográfica da publicação; O público-alvo; O volume de tiragem e número de assinantes; A periodicidade das publicações; A audiência, quando exista estudo de mercado; e A qualidade de impressão da publicação;

Mas a lei:

não fala de valor da publicidade no ano anterior nem de vendas em bancas. nada diz como ponderar entre televisão, rádios e jornais nacionais (e nestes últimos nada diz sobre como tratar os conceitos de “tiragem” e “incidência geográficas” nos jornais só online). A nível regional e local não explica o critério usado para dar rádios 46% e a jornais 54%;

Foi dito por Luis Nazaré (que representará 85% do mercado nacional e com quem parece que foi negociada a solução) que “A fórmula consiste na soma das receitas publicitárias com a circulação em papel no segundo trimestre de 2019”; mas não se podem somar batatas com pasteis de nata.

E o Secretário de Estado em entrevista ao Expresso disse outra coisa, como se verá a seguir.

2º argumento: Os critérios foram estabelecidos em diálogo com os interessados. Parece que foi verdade, mas:

essa parece ser uma opção errada: era como num concurso público para a construção de um hospital as regras fossem estabelecidas em diálogo com a associação que representa os empreiteiros … mesmo que os representasse a todos, o que aqui não é o caso. Mas ainda que assim fosse, nada impedia (antes ainda exigia mais) que a seguir se publicassem os critérios antes de decidir (ou, ao menos, que eles constassem da Resolução do Conselho de Ministros de 19 de maio pela qual se informa quanto recebe cada um, o que não acontece); E o Secretário de Estado confessou, na 5ª feira passada e sem tortura, pelo que deve aceitar-se a confissão: o critério foi adaptado à medida, sem base legal ou rigor, e cito, “E quando se inclui o ponderador de vendas em banca isto favorece precisamente quem tem vendas em banca e não é aplicável a quem tem só digital. Faz sentido compensar sobretudo aquilo que terá sido mais prejudicado com a situação de pandemia e claramente o que nos parece é que o online foi menos prejudicado do que os grupos que dependem do papel”.

3º argumento: A informação das empresas que baseou a aplicação dos critérios é confidencial. Não é verdade:

Nenhum dos critérios da lei de 2015 é confidencial, como é evidente; A lei habilitante (dec-lei 20-A de 6 de maio) refere que o Governo acha importante “minimizar a perda de receitas pelos órgãos de comunicação social decorrente de quebra das vendas de espaço publicitário e de circulação”, mas nada diz como integrar (o que seria difícil…) esse objetivo nos critérios legais;

No entanto, o valor da publicidade que existiu no 2º trimestre de 2019 (critério que não consta da lei de 2015 na na de maio deste ano) é revelado nas ou depreende-se das contas publicadas e o mesmo ocorre com a “circulação”;

Em lado algum se esclarece como ponderar estes novos critérios com os antigos.

ISTO NÃO SÃO AS PRODUÇÕES FICTICIAS

É bem verdade que o que nasce torto, tarde ou nunce se endireita. Admito que tudo esteja bem ou que a alocação de recursos seja adequada aos fins legais.

Mas não revelar toda a informação é gravíssimo. Sempre que um jornal que se sinta desfavorecido criticar o Governo dir-se-á que é raiva. E sempre que apoiar, dir-se-á que é gratidão.

Duas últimas notas: não sendo subsídios, mas compra de publicidade, não tem qualquer valor jurídico a recusa por que alguns media optaram. O Estado definiu critérios e por isso tem o dever legal de lhes encomendar publicidade e eles, quando muito, podem recusar em cada caso…

Qualquer interessado em nome do interesse próprio, qualquer órgão de comunicação em nome do interesse público, qualquer partido parlamentar em nome do direito/dever de escrutinar a ação do Governo, pode pedir acesso a todo o processo administrativo.

Por isso uma sugestão final: Sr Dr Nuno Artur Silva, isto não foi uma produção fictícia nem a venda delas a um sobrinho. Não acha melhor revelar tudo antes de ser obrigado a fazê-lo?

E já agora outra sugestão: 15 milhões euros distribuídos em menos de 15 dias. Talvez nomeá-lo para tratar de fazer mesmo com 70% das empresas que esperam há muitas semanas pelos empréstimos que seriam rápidos…

ELOGIO

Desta vez é ao Presidente da República. Ir às compras em fato de banho, nadar para as câmaras de televisão, elogiar Rio (não é verdade que tenham estado sempre bem um com o outro, mas isso vai como liberdade poética) e quem lhe apareça à frente, chamar a todos heróis e dizer que somos os melhores do Mundo.

Marcelo voltou ao País onde foi feliz. Voltou a ser Rei de Portugal, quando descobriu que falhou muito quando tentou ser Presidente da República. Mas que bem que reina, quanto precisamos disso, quanto isso ajuda à imagem externa do País…

LER É O MELHOR REMÉDIO

No dia 9 de maio, o Economist publicou um curto estudo com gráficos de aprovação de políticos durante e depois de guerras, desastres naturais, atos terroristas, epidemias.

Do ataque a Pearl Harbour em 1941, à guerra do golfo em 1991, ao 11 de setembro de 2001, há quase sempre uma tendência de subida muito forte na crise e depois sempre uma forte queda dentro de 6 a 12 meses.

Churchill perdeu as eleições depois de ganhar a 2ª Grande Guerra. Percebe-se que Marcelo Rebelo de Sousa não esteja tranquilo …

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

Em 21 de abril sugeri que o Governo “mude o que disse e mande abrir as escolas do ensino pre-escolar e do básico (do 1º ao 9º ano) e o 10º ano em maio”. E por várias vezes insisti no tema durante um mês.

Hoje, e com experiência de Pai com 4 filhos na telescola, a que chamou “teletreta”, João Miguel Tavares pede hoje no Público que comecem as aulas presenciais, com o mesmo tipo de argumentos que eu usei.

Daí a pergunta: quando é que o Governo emenda o disparate que fez?

A LOUCURA MANSA

Sabe-se a história: ninguém pode estar a menos de 2 metros de outra pessoa na praia ao ar livre, num restaurante, ou seja onde for. Mas nos aviões podem estar todas a menos de 20 cms uns dos outros, fechados algumas horas.

Foi penoso ouvir a Diretora Geral da Saúde a tentar justificar o injustificável. Melhor seria que dissesse que o vírus desmaia com a altitude.

O Ministro das Infraestruturas, Pedro Santos, se faz favor sem insultar, devia explicar isto. E, já agora, explicar por que razão recebeu o sindicato CGTP da TAP logo que pediu, e se recusou a receber 11 dos 13 sindicatos da TAP que lhe pediram audiência em 12 de maio, mandou que o Secretário de Estado os recebesse só em 18 de Junho, e depois reduziu para 11 de junho, em todo o caso um mês mais tarde.

Falar de insolvência, despedimentos e nacionalização e recusar ouvir os sindicatos? Não me digam que temos um neoliberal na clandestinidade…