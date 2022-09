Covid-19. PSD quer prolongar lay-off até setembro

Duarte Pacheco, coordenador do grupo parlamentar do PSD na Comissão de Orçamento e Finanças, avançou ao "Jornal Económico" que o regime simplificado de lay-off deve ser prolongado pelo menos até setembro e integrar o programa de emergência económico e social para relançar a economia, medida que o Governo se prepara para levar a Conselho de Ministros até ao final deste mês. Os patrões também exigem que o lay-off, previsto inicialmente até 30 de junho, seja prolongado para além desta data.

O Presidente da República também já aconselhou o executivo de António Costa a estender a medida extraordinária, lançada em março, se o Governo tiver margem financeira para o fazer, de forma a dar resposta ao impacto da pandemia na economia nacional e prevenir a escalada do desemprego.

“Há sectores e empresas que, quando terminado o lockdown económico decretado pelo Executivo, perdem a possibilidade de acesso a apoios”, sustenta Duarte Pacheco, dando como exemplo a restauração, que retomou a atividade mas viu a lotação dos espaços reduzida a 50%, o que restringe a sua capacidade para manter no ativo a totalidade dos empregados. De acordo com o deputado, há outras empresas a atravessar constrangimentos similares, como as associadas aos sectores de praia e animação, também com restrições de ocupação.

António Costa, no debate quinzenal desta quarta-feira, defendeu que é preciso manter medidas de proteção de postos de trabalho, mas não adiantou se através de um novo regime lay-off extraordinário ou do prolongamento atual, que tinha uma previsão de custo mensal de mil milhões de euros para o Estado. No entanto, no Programa de Estabilidade, o apoio à manutenção de contrato de trabalho e a isenção de pagamento da Taxa Social Única das empresas estão avaliados em 563 milhões de euros por mês.

Este regime foi gizado para empregadores que tenham entrado em dificuldades devido ao surto, permitindo-lhes suspender vínculos laborais ou manter trabalhadores com redução horária. Desde março registou-se a adesão de mais de 110 mil empresas, num universo potencial de 1,3 milhões de trabalhadores, segundo o Jornal Económico.

Esta quinta-feira, o Primeiro Ministro revelou os seus quatro pilares do programa de estabilidade económica e social, que será traduzido no Orçamento suplementar, em resposta à covid-19: um simplex SOS para agilizar investimentos; recuperação de empresas, em particular as micro e pequenas empresas; apoio ao emprego e formação das empresas para produzirem em Portugal tudo o que a Europa deslocalizou ao longo das últimas décadas; e um reforço do SNS, a par de medidas de proteção de rendimentos.

António Costa vai ouvir os partidos na próxima terça-feira sobre o Orçamento suplementar, que será levado à Assembleia da República até ao final de junho. Da ronda de auscultação também farão parte os parceiros sociais, que visa ainda recolher opiniões para o modelo do programa de emergência social e económica ainda antes de conhecer os apoios que virão da Europa.