BE não desiste de Marisa e isola Ana Gomes sem PS

Ana Gomes está mais ou menos na mesma casa de partida em que estava em janeiro: sem muitos políticos que venham a terreiro defender a sua candidatura, além de Francisco Assis, Rui Tavares ou Paulo Pedroso. E isto tem um significado político e um peso na ponderação da socialista. A ex-eurodeputada admitiu “refletir” sobre uma candidatura à Presidência da República e continua em processo de ponderação, sem vontade de fazer marcha-atrás. Mas se muitos socialistas concordam que António Costa não devia ter lançado Marcelo Rebelo de Sousa, outra coisa é quererem mostrar, nesta fase, que a apoiam numa corrida presidencial. Até porque constatam não haver força dentro do partido para contestar uma decisão que parece estar tomada e que declarações de Ferro Rodrigues ou Santos Silva vieram reforçar. O ministro disse ontem ao “Observador” que o partido deve ter “em muita atenção e consideração o que pensa o eleitorado que vota no PS”. E Marcelo é popular entre os socialistas.

Durante a semana, não houve movimentações da ala mais à esquerda do PS ou de pesos pesados do partido a alimentar um momentum para Ana Gomes. Por outro lado, o BE não gostou de ser pressionado para desistir de avançar com uma candidatura própria. Entre dirigentes e até fundadores do partido, a mensagem é uma: o BE não quer abdicar de marcar um espaço próprio na corrida a Belém, mesmo que isso signifique arriscar ir contra uma candidatura de Ana Gomes. “O BE certamente terá uma candidatura própria, que será diferenciadora relativamente a candidatos que representarem essencialmente a área socialista”, garante ao Expresso José Manuel Pureza, deputado e membro da Mesa Nacional do BE.

