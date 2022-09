António Galvão Lucas é o novo coordenador do gabinete de estudos do CDS, sucedendo assim a Diogo Feio. Empresário da área da comunicação, Galvão Lucas foi vice-presidente da JP sob a liderança de Pedro Mota Soares, presidente da concelhia do CDS/Lisboa e deputado do CDS à Assembleia Municipal da capital.

Numa nota enviada ao Expresso, o democrata-cristão explicou o porquê de ter sim ao convite do presidente do CDS. “Aceitei o convite do presidente do partido com enorme espírito de missão, ciente do grande desafio que temos pela frente, mas com a direção de Francisco Rodrigues dos Santos estou certo que conseguiremos devolver uma voz ativa, moderna, assertiva e descomplexada ao CDS”, disse.

No Facebook, o próprio Galvão Lucas já assinalou o momento. "14 anos depois voltei a casa! E logo para aceitar o convite, que muito me honra e orgulha, de coordenar o novo Gabinete de Estudos do CDS-PP. Oportuna e publicamente o gabinete, os seus membros, Objectivos, plano,.. serão comunicados pelo Partido. Queria apenas e desde já agradecer ao Presidente do Partido a confiança que depositou em mim. Podes contar com a minha lealdade e determinação, a minha (sólida) matriz de valores e princípios, a minha experiência no Partido e JP e na área empresarial, para te ajudar a reerguer o Partido. Serei mais um elemento de construção e união!", escreveu.