As jogadas políticas de Costa: como já driblou o partido, a ‘geringonça’, a oposição e até Marcelo

O apoio de António Costa à recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa (e o contexto em que o fez) deixou uma parte do Partido Socialista em polvorosa. Ana Gomes, que ainda está avaliar a entrada na corrida presidencial, classificou o episódio como “deprimente” e recordou que este não era o “partido do Costa”. Francisco Assis, que tinha lançado Ana Gomes, lembrou que “decidir sobre o presidente da República não é o mesmo que decidir sobre um presidente da Junta”. Manuel Alegre, que já sofreu na pele a dificuldade histórica do PS em gerir eleições presidenciais, pôs-se ao lado da ex-eurodeputada. “Como Ana Gomes, não gostei do que se passou na Autoeuropa”. E estes foram apenas alguns dos socialistas que aceitaram dar voz e rosto ao descontentamento que vai crescendo no interior do partido.

