Francisco Rodrigues dos Santos sobre o regresso de Manuel Monteiro: “É um sinal de reunificação do CDS”

Francisco Rodrigues dos Santos já reagiu formalmente à refiliação de Manuel Monteiro. Num texto publicado no Facebook, o líder-democrata cristão assinalou o momento com uma fotografia do momento e com uma garantia: "Comigo, o CDS reunirá todos os que estão, os que estiveram e os que nunca estiveram mas podem vir a estar".

"A aceitação da refiliação de Manuel Monteiro é um sinal de reunificação do CDS-PP e de reunião de todos em torno da História do partido. Quando se ambiciona conquistar o futuro, tem de se juntar o passado e não excluir pessoas. Sob a minha liderança, acolherei todos aqueles que estiveram ligados à família CDS e que querem ajudar neste processo de reafirmação do partido. O caminho é alargar, não é estreitar. Comigo, o CDS reunirá todos os que estão, os que estiveram e os que nunca estiveram mas podem vir a estar. A nossa Casa é o CDS e o nosso desígnio é Portugal", escreveu Francisco Rodrigues dos Santos.

Tal como tinha avançado o Expresso em primeira mão, a refiliação de Manuel Monteiro foi formalmente oficializada na segunda-feira, durante uma iniciativa na sede do CDS, no Largo do Caldas.

Francisco Rodrigues dos Santos, que nunca se opôs à reintegração de Monteiro, tomou posse a 26 de janeiro e, desde aí, muito se tinha especulado sobre o momento em que o antigo presidente do partido seria finalmente confirmado como militante do CDS.

A verdade é que a pandemia do novo coronavírus veio trocar as voltas ao líder do CDS, que teve de esperar por um momento mais adequado para reintegrar Manuel Monteiro. O processo, sabe o Expresso, ficou concluído na segunda-feira e a decisão será anunciada até ao final do dia de hoje.

Manuel Monteiro assumiu a liderança do CDS em 1992, com apenas 29 anos e com o apoio tácito de Paulo Portas. Deixou a liderança em 1998, já em rutura com o portismo, e fundou mais tarde, em 2003, o partido Nova Democracia, que se apresentou às eleições com resultados muitos modestos. A última vez que concorreu às eleições, nas legislativas de 2011, a Nova Democracia obteve 0,21%, com 11.806 votos, longe de eleger qualquer deputado. O partido foi extinto pelo Tribunal Constitucional em 2015, por falta de apresentação das contas anuais.