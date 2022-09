BE chama ao Parlamento novo diploma que permite PPP na saúde

O Bloco de Esquerda vai chamar ao Parlamento o decreto-lei que estabelece as regras para a celebração de parcerias público-privadas (PPP) na Saúde, assim que seja publicado em Diário da República. Segundo o “Público” esta quarta-feira, a intenção é revogá-lo e depois encontrar uma solução que proíba, de facto, as PPP no sector da Saúde.

Esta informação foi veiculada ao jornal pelo deputado Moisés Ferreira. Por sua vez, o PCP vai esperar que o texto seja publicado “para analisar o que fazer logo a seguir”, conta fonte parlamentar do partido.

Ao contrário do que havia sido prometido, o BE diz que o diploma, que estará prestes a ser publicado, não chegou a ser discutido com os parceiros de esquerda.

O Governo convocou o Bloco para uma reunião onde “apresentou o projeto de diploma para a realização e lançamento de novas PPP. Não foi uma conversa nem negociação”, conta Moisés Ferreira. “Dissemos claramente que há divisões insanáveis, que somos contra qualquer tipo de PPP e que todo o SNS deve ter gestão integralmente pública.”

O BE espera que seja publicado em DR para o chamar ao Parlamento através de um pedido de apreciação parlamentar. “Voltar à ideia da possibilidade de lançamento de novas PPP é dar um passo atrás no que foi feito na legislatura passada”, diz Moisés Ferreira.