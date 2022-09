Adolfo Mesquita Nunes: “Faz-nos tanta falta quem transforme a liberdade em ambição”

Num momento em que cresce o movimento em torno de uma eventual candidatura presidencial de Adolfo Mesquita Nunes, o antigo vice-presidente do CDS escreve esta terça-feira um artigo de opinião no "Jornal de Negócios" onde faz a clara defesa do liberalismo por oposição ao radicalismo da esquerda e da direita.

"Num mundo cada vez mais polarizado, radicalizado, em que a direita acha que para vencer a esquerda tem de extremar-se e a esquerda acha que para vencer a direita tem de extremar-se, faz-nos tanta falta quem transforme a liberdade em ambição, a sensatez em radicalidade, o cosmopolitismo em paixão, a cultura em sentimento, a sociedade aberta em projeto", escreve o ex-secretário de Estado do Turismo, que tem mantido o silêncio sobre a sua eventual candidatura.

No texto, que é uma homenagem a Francisco Lucas Pires, ex-presidente e o nome maior da corrente liberal no CDS, na semana em que faz 22 anos desde a sua morte, Adolfo Mesquita Nunes deixa uma pergunta: "Quantos políticos da direita europeia das últimas décadas o conseguiram? Quantos conseguiram traduzir esta sociedade aberta, global, em que vivemos, num maravilhoso ativo das novas gerações, impedindo o discurso e a subida perigosa de todos quantos, a despropósito, querem acabar com ela?".

É esse caminho nunca concretizado, defende Mesquita Nunes, a única resposta às "forças estranhas, lesivas, sedutoras" que acenam com "medo face ao novo, ao estrangeiro, ao que nos interpela, ao que concorre connosco. Medo de novas pessoas, novas culturas, novos produtos, novos serviços, novas máquinas, novos concorrentes, novas ideias" para tentar destruir a "sociedade aberta" em que o "mundo se transformou". Um pré-manifesto eleitoral?