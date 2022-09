Ferro Rodrigues: "Se as eleições fossem amanhã não hesitaria em votar Marcelo"

Ferro Rodrigues diz que não hesitaria em votar no atual Presidente da República: "Se as eleições fossem amanhã não hesitaria em votar Marcelo Rebelo de Sousa", disse, repetindo o que já havia dito há cerca de um ano. "Não tenho motivos nenhum para mudar essa declaração", reafirmou antes de um almoço com António Costa num restaurante no Bairro Alto.

Contudo, o presidente da Assembleia da REpública admite que faltando seis meses para a apresentação de candidaturas, "é normal" que "algumas pessoas tentem ganhar terreno". E sobre o apoio do PS, Ferro diz que o partido há largos anos que não tem um candidato oficial, remetendo a decisão para António Costa.

Costa quer plano de emergência associado ao Orçamento

À entrada para o restaurante, também o primeiro-ministro voltou a falar aos jornalistas. António Costa defendeu que é necessário um programa de emergência económico e social, ainda antes de haver um plano de retoma da economia. "O Orçamento Suplementar tem de estar associado a um programa de emergência económico e social que tem de ser antes do plano de retoma da economia", disse, não respondendo sobre a possibilidade de haver redução de impostos.

Ainda esta semana, ou no início da próxima, Costa irá falar com partidos e com parceiros sobre este novo plano, mas espera ter já alguma definião do quadro europeu e uma "base mais segura da retracção da nossa economia".