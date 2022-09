Pacto à vista para Belém. Assis: escolher presidente não é escolher presidente da Junta

O acordo informal a que o país assistiu esta semana a partir das declarações de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa na Autoeuropa permite uma conclusão: o PS não terá um candidato oficial às presidenciais de janeiro, o que deverá resultar num apoio informal à recandidatura do Presidente. E Marcelo, que precisa de crescer à esquerda, já ganhou com a inesperada antecipação deste pacto: Ana Gomes, que poderia ser a sua principal adversária, clarificou ao Expresso que não será candidata.

Para o Presidente é uma boa notícia. Com a direita a valer menos do que em 2016, Marcelo sabe que precisa de crescer à esquerda para que a sua soma em janeiro seja tão folgada quanto deseja. Sobretudo porque à direita, além de André Ventura — que lhe garante, à partida, algumas dores de cabeça —, já se perfila um candidato transversal ao PSD, CDS e Iniciativa Liberal (ver texto ao lado). Marcelo não descurará a direita e conta com o grosso do eleitorado do PSD, mas sabe que quando foi eleito há cinco anos a direita valia mais 10% do que hoje. Já terá mesmo feito contas. “O PR precisa de 20 e tal por cento do PS, ou seja, que dois terços dos socialistas votem nele.”

