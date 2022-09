Ventura aproveita casos e polémicas para travar queda nas sondagens. Será que a estratégia vai resultar?

Com a agenda política suspensa, André Ventura procura aproveitar tudo para combater a perda de gás nas sondagens. Segundo o barómetro da Intercampus para o "Jornal de Negócios" e "CM", divulgado esta sexta-feira, o Chega recuou para 6,8% este mês. E nem o caso de Valentina, a criança assassinada pelo pai em Peniche, escapou: foi usado pelo líder do partido para defender a prisão perpétua, uma das bandeiras do partido.

