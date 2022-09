Sondagem. Socialistas confiam mais em Marcelo que os restantes

A larga maioria dos portugueses mantém uma grande confiança na atuação do Presidente da República, primeiro-ministro e Direção-Geral da Saúde (DGS) durante a crise sanitária. Esta é uma das grandes conclusões da sondagem ICS/ISCTE para o Expresso e a SIC e que poderá conhecer na íntegra na edição de amanhã. Em quase dois meses (entre março e maio) pouco ou nada mudou: 74% dos inquiridos têm “alguma” ou “muita confiança” em Marcelo Rebelo de Sousa; o mesmo vale para António Costa (que desce um ponto percentual no intervalo de tempo medido); e 71% confia em Graça Freitas, que regista, apesar de tudo, o maior tombo neste período (no final de março, 77% dos inquiridos diziam ter “alguma” ou “muita confiança” na DGS).

