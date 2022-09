Ministro do Planeamento anuncia “plano de investimentos públicos de pequena dimensão”

Apostado em estimular a economia, o Governo vai avançar com mais ajudas às micro empresas afetadas pela pandemia de covid-19, anuncia o ministro do Planeamento Nelson Souza numa entrevista à RR e ao Público. O ministro fala de entre 3 e 5 mil euros a cada empresa, num total de 50 milhões de euros.

Nelson Sousa, que estará hoje no Parlamento a defender o PNR - Plano de Investimentos Públicos, garante que a intenção do Governo é “manter todos os grandes projetos" mas, simultaneamente, "lançar um plano de investimentos públicos de pequena dimensão de forma a ter um efeito mais rápido na economia uma vez que o investimento de maior dimensão tem processos mais morosos".

Em causa, estarão "centros de saúde, escolas e requalificação de património histórico", explica o ministro, que anuncia um aumento da comparticipação "até 100% a todos os projetos que tenham execução nos próximos 12 meses, de modo a que sejam acelerados".

Nelson Souza assume que não seria este o momento ideal para apresentar um verdadeiro PNR. E explica porquê: "O diagnóstico do impacto da pandemia na economia ainda é incompleto. Não sabemos como a pandemia vai evoluir e as análises estatísticas ainda não estão totalmente apuradas. Ainda não houve oportunidade para completar a revisão das políticas públicas. E ainda não foi possível fazer a discussão que é sempre bom ter com os parceiros sociais e a Comissão Europeia".

O ministro garante, no entanto, que o essencial da estratégia do Governo vai manter-se: "os desafios da descarbonização/crescimento verde e o da digitalização/inovação". Tanto mais, que, sublinha, "esta pandemia fez perceber a importância da digitalização nas sociedades modernas, mas também a importância de não deixarmos ninguém para trás neste processo".

O acesso à escola digital para todos "passou a ser uma das prioridades da futura programação dos fundos. Isso vai ser feito já na reprogramação dos fundos do Portugal 2020", anuncia o ministro, considerando que "não pode voltar a suceder o que aconteceu: alunos sem acesso a meios indispensáveis".

Apostado em afastar de cena o modelo de austeridade da crise de 2008, Nelson Souza contrapõe-lhe um modelo apostado "no impulso do crescimento, no estímulo económico para que possa surtir efeito o mais depressa possível".

Numa referência ao impasse em curso na Europa no que toca á resposta á crise, Nelson Souza considera "inconcebível que não haja Orçamento da UE até final de maio"