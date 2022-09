Esquerda critica “novela” Centeno. PSD coloca pressão do lado de Costa: “Não gosta de exercer autoridade”

Rui Rio já tinha avisado: se António Costa não demitisse Mário Centeno, seria ele a ficar mal na fotografia. Horas depois de ministro e primeiro-ministro acertarem a permanência do economista, Duarte Pacheco, deputado social-democrata, veio reforçar a posição do PSD: "Este primeiro-ministro não gosta de exercer autoridade quando deve. Prefere a paz podre. Quando se é líder exerce-se autoridade. Não se é acusado de irresponsabilidade e fica tudo na mesma", diz.

Em declarações à "Rádio Observador", Duarte Pacheco acusou ainda Mário Centeno de pensar "que manda mais que o primeiro-ministro". Resultado: "Temos um ministro das Finanças a prazo à espera do prémio que esta permanência lhe vai garantir", sugeriu.

O deputado do PSD não deixou de revelar, ainda assim, algum desconforto perante a posição assumida por Marcelo Rebelo de Sousa, que na quarta-feira puxou o tapete a Mário Centeno. "Perante o conflito tomou parte ao lado do primeiro-ministro", sugeriu.

À esquerda, manda a regra de sempre: mais importantes do que os rostos são as políticas que são assumidas. E é assim que a esquerda diz preferir comentar o caso Centeno - embora sem resistir a farpas ao ministro das Finanças e à "desarticulação" que ficou exposta no seio do Governo.

Quarta-feira foi um dia de alta tensão, com Mário Centeno a lembrar no Parlamento que não toma decisões "à revelia" do primeiro-ministro, Marcelo Rebelo de Sousa a colocar-se ao lado de António Costa e uma reunião de três horas em São Bento para que ministro e primeiro-ministro acertassem posições. No rescaldo, os partidos começaram a reagir ao que classificam como uma "novela" governativa.

O termo foi usado pelo deputado do PCP Duarte Alves, que no Fórum TSF comentou assim a "novela" Centeno: "Mais grave do que a desarticulação é a falta de controlo político sobre a transferência para o Novo Banco. Apesar do relevo que assumem agora as "questões internas do Governo", mais uma vez, o que importa para os comunistas é a "política do Governo": "Mais uma vez comprometeram 850 milhões de todos os portugueses sem se garantir o controlo público do banco".

No Bloco, a discordância com as políticas assumidas por Mário Centeno - o ministro que leva no peito a medalha do superávit - é óbvia e assumida. O balanço da deputada Mariana Mortágua, também no Fórum TSF, também foi claro: "A ideia que fica é que o ministro está de saída e essa tem sido a informação veiculada: que estará a prazo".

De novo, para o BE, foco nas políticas: "O problema que está em cima da mesa é outro e muito mais sério", passando nomeadamente pelos "facilitismos na forma como se tem gerido o sistema bancário". "É importante que o Governo faça uma auditoria dos pés à cabeça e proíba a distribuição de prémios escandalosos".

O BE apresenta hoje, aliás, um projeto para fazer depender novas injeções no Novo Banco de autorização parlamentar, proibindo também a distribuição de prémios pelos administradores.

Também o PAN critica aquela que considera ser uma "crise ficcionada" entre António Costa e Mário Centeno em relação ao Novo Banco e acredita que o ministro das Finanças estará a curto prazo no Governo. "Trata-se da novela mais mal escondida da história da política portuguesa, que tem que ser contada antes das eleições legislativas. Todos já sabíamos que Mário Centeno queria substituir Carlos Costa no Banco de Portugal. O ministro está a prazo e é nossa forte convicção de que será indicado para o BdP. Para nós esta é a questão central", diz ao Expresso André Silva, porta-voz e deputado do PAN.

Lamentando a "enorme irresponsabilidade" do Governo, André Silva acusa também o Presidente da República de contribuir para a instabilidade política no atual contexto. "Não adivinhávamos outro resultado a não ser este para a reunião entre Costa e Centeno. Mas devo dizer que não vemos também com bons olhos a contribuição do senhor Presidente da República que não contribuiu em nada para a estabilidade política", acrescenta.

André Silva sublinha ainda que o PAN apresentou um projeto de lei que visa impedir que os cargos na administração do BdP sejam ocupados por membros de órgãos de soberania e que exista um período de nojo de cinco anos para quem tenha ocupado cargos na banca comercial, no Governo e nas consultoras que colaboram com o regulador. E diz esperar que o PSD, enquanto partido da oposição, "dê um passo em frente" e se "demarque" do Executivo aprovando a proposta do PAN que visa mitigar os conflitos de interesses em nomeações.