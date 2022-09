Centeno defende Novo Banco: "Não permitirei enquanto for ministro que um banco seja prejudicado num debate sem sentido"

O dia era perfeito para uma tempestade de críticas em direcção a Mário Centeno. E assim foi com PSD e BE a pedirem ao ministro esclarecimentos sobre o desacerto com o primeiro-ministro. Centeno já sabia o que ia encontrar e procurou passar pelos pingos da chuva, não se referindo nem por uma vez à crise política e fazendo um desvio do assunto com uma insinuação sobre a carreira política de um deputado do PSD que aqueceu o debate. O regresso de Centeno à arena política deixaria poucas marcas para a história.

Em debate estava o Programa de Estabilidade que o Governo enviou para Bruxelas sem o devido cenário macro-económico. Centeno falou dele e só dele na sua intervenção inicial. Disse que a pandemia introduziu muita "incerteza" e "instabilidade" no comportamento da economia e que por isso tinha decidido não apresentar dados, só o fará quando entregar, em Junho, o Orçamento Suplementar. A pandemia teve um "impacto massivo na economia, no mercado de trabalho e nas contas públicas", disse. "Desconhecemos a sua intensidade e extensão no tempo", reforçou.

Em dias em que a instabilidade política espreitou à porta, na sua intervenção inicial, Centeno frisaria por duas vezes, a necessidade de garantir "previsibilidade e estabilidade". "Assistimos a um interregno temporário do crescimento económico. Não podemos deixar que afecte o funcionamento das instituições, nem muito menos a estabilidade social e institucional", frisou.

Depois disto, ouviria a oposição. Álvaro Almeida (PSD) deu-lhe os parabéns em tom irónico pela "vitória frente o primeiro-ministro" e acusou-o de ser um ministro de "faz de conta", na mesma linha, Duarte Pacheco (PSD), diria que Centeno já só é ministro "formalmente" e que prova disso é que quando "sai um comunicado àquelas horas a dizer que tem confiança no ministro, significa que já não a tem". Do lado da oposição, falaria ainda Antonio Filipe (PCP), recusando entrar em "psico-dramas da relação do ministro das Finanças com o primeiro-ministro" e Mariana Mortágua (BE), que trouxe o tema da auditoria ao Novo Banco a debate porque "não é uma polémica vazia" é um assunto sobre "compromisso político", referindo-se ao compromisso de António Costa que no debate quinzenal disse que a transferência para o Novo Banco só seria feita depois de conhecidos os resultados de uma auditoria ainda em curso.

Perante as críticas, Centeno decidiu fazer duas coisas. Por um lado insinuar sobre a carreira política de Álvaro Almeida, falando sobre o "preço" que o deputado tinha pago para ser deputado. Álvaro Almeida exigiria defesa da honra dizendo que foi eleito, Centeno responderia com novo ataque: "Também fui eleito deputado como o senhor. Felizmente, os portugueses deram mais votos à lista em que eu estava e é por isso que eu estou aqui e o senhor está na oposição".

E sem segundo lugar, defendeu o Novo Banco. Em resposta a Mariana Mortágua, o ministro das Finanças quis fazer uma "declaração muito rápida". "Não podemos falar do Novo Banco quando queremos falar do BES. Não permitirei, enquanto for ministro, que uma instituição bancária que tem as portas abertas possa ser prejudicada por um debate parlamentar sem qualquer sentido". Para reforçar a sua posição sobre este assunto, Centeno voltou a defender que não houve "qualquer injecção de capital sem auditorias". "Podemos e devemos tomar decisões com o máximo de informação possível, mas não há ausência de controlo nestes processos", assegurou.