Deputados tiveram faltas justificadas no 25 de Abril sem serem notificados

Os serviços da Assembleia da República marcaram falta justificada aos deputados que se viram impedidos de participar nas comemorações do 25 de Abril, apesar de serem alheios aos limites impostos pelo Parlamento e pelas escolhas das direções das bancadas parlamentares.

A informação é avançada pelo jornal "Público", que garante que há vários deputados incomodados com a decisão. Ao contrário do que costuma acontecer, nota a mesma publicação, os deputados não foram sequer notificados pelos serviços e convidados a justificar a falta. "Força maior", foi a justificação passada a todos.

Competia às direções das bancadas parlamentares escolher quem devia estar presente numa cerimónia que foi reduzida a níveis minimais - e depois de muita polémica. Do PS foram 19, do PSD estiveram 13, do Bloco 19, PCP quatro. CDS, PAN e PEV fizeram-se representar por um deputado cada.

Ainda de acordo com o "Públcio", a conferência de líderes, que reúne representantes do Governo, das bancadas e é presidida por Eduardo Ferro Rodrigues, terá decidido que não haveria faltas na sessão do 25 de Abril. Aparentemente, os serviços não perceberam.