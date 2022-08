Diferenças à esquerda: Bloco e PCP partem mais desalinhados para a crise

A reação à pandemia, a estratégia para marcar agenda, o estilo de comunicação das ideias. Se PCP e Bloco de Esquerda já se diferenciavam muito entre si no pré-pandemia, o surto que mexeu com a política nacional conseguiu acentuar e reforçar esses contrastes. E a dessintonia pode não ser vantajosa, alertam algumas vozes à esquerda. “A dimensão da diferença de comportamentos surpreende-me e preocupa-me”, diz um bloquista influente. Uma esquerda menos alinhada poderá fazer “menos pressão sobre o Governo” — e, assim, servir como uma máquina pouco oleada num futuro com condições bem mais desfavoráveis do que as da era ‘geringonça’.

A relação à esquerda vive uma espécie de stand-by: o tempo foi, até agora, sobretudo de iniciativa do Governo e fazer planos de futuro não é exercício fácil. Para já, o Executivo mantém as juras de amor à ‘ex-geringonça’ como fez o ministro Augusto Santos Silva esta semana numa entrevista ao “Jornal de Notícias”, e faz por preservar relações cordiais (há dias, por exemplo, BE e PCP receberam, por cortesia, o decreto que viria a ser publicado relativamente às PPP). Mas as posições de partida construídas ao longo das seis semanas de estado de emergência são muito diferentes.

