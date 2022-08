Sócios-gerentes: Presidente promulgou rápido porque Governo demorou a legislar

Poucas horas depois de receber o diploma do Governo que alargou as medidas excecionais de proteção aos sócios-gerentes de empresas com funcionários, o Presidente da República promulgou-o de imediato esta quinta-feira, por considerar impossível esperar mais tempo e por estas medidas (que também apoiam os trabalhadores independentes sem descontos) já estarem demasiado atrasadas, sabe o Expresso. A rápida promulgação de uma medida a que o Governo começou por resisitr é um sinal político de que Marcelo Rebelo de Sousa era mais um dos defensores da necessidade de atuar neste sentido. Seria um “escândalo” não o promulgar rapidamente, ouviu o Expresso de fontes próximas do PR.

