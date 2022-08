Rio: “Nova injeção de capital no Novo Banco merece a nossa reprovação. Portugueses não podem continuar a pagar a falência do BES”

Rui Rio está frontalmente contra a nova injeção de capital do Estado no Novo Banco. Numa nota enviada ao Expresso, o líder do PSD é claro: "A entrega de mais uma pesada tranche de dinheiro dos contribuintes ao Novo Banco, sem que, mais uma vez, o Governo tenha aferido da necessidade de o fazer através de uma auditoria específica para o efeito, é uma atitude que tem de merecer a nossa clara reprovação."

A reação do PSD surge depois de António Costa ter revelado publicado desconhecer que o Ministério das Finanças tinha ordenado mais um empréstimo público no valor de 850 milhões de euros ao Novo Banco.

"Os portugueses não podem continuar a pagar a falência do BES indefinidamente sem que haja, pelo menos, um rigoroso escrutínio às razões que o determinam”, diz Rui Rio.

O líder social-democrata questiona ainda o facto de o Governo não estar a ter o cuidado "de aferir com rigor se o dinheiro" que é emprestado ao Estado "é ou não devido".