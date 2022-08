PCP apresenta projeto para recuperar controlo público da TAP

O PCP formalizou esta sexta-feira a proposta que defende para o futuro da TAP. Para os comunistas, o Estado deve recuperar o controlo da empresa, adotando uma posição maioritária no seu capital e assumindo assim “todos os direitos sobre a gestão” que essa posição venha a implicar.

Numa altura em que a discussão sobre a companhia aérea portuguesa ganha relevo no debate político, o partido faz questão de lembrar, num projeto de lei entregue no Parlamento, que o Governo “reconheceu em palavras” a “validade das preocupações do PCP”. O primeiro-ministro dizia, aliás, no debate quinzenal desta quinta-feira que a TAP continuará a voar com cores portuguesas “haja o que houver”, numa declaração que suscitou grandes críticas nas bancadas da direita.

Por isso mesmo, o PCP lamenta que o Governo mostre recorrentes “hesitações”, apesar de ter utilizado muitos dos argumentos a que os comunistas também recorrem: “Só o controlo público [da TAP] dará garantias de que o País terá a capacidade de realizar as ligações aéreas que entender necessárias, para assegurar a coesão nacional, para diminuir distâncias com as comunidades emigradas, para reativar a atividade turística em Portugal”, lê-se na proposta.

Por entre muitas críticas à gestão dos acionistas privados, que poderão “destruir” a empresa, o PCP pede então o controlo público tanto da TAP como da SPdH/Groundforce, empresa que assegura uma parte da operação à TAP. Essa mudança, independentemente das formas jurídicas que vier a assumir, deve permitir que todos os apoios públicos a fundo perdido sejam convertidos em capital do Estado e reverter “qualquer instrumento” que determine a “demissão do Estado do controlo de gestão”.

O diploma acrescenta ainda que o Governo ficará autorizado a um regime especial para anular “todos os atos” que tenham provocado a descapitalização das duas empresas desde que foram privatizadas, incluindo “a alienação de ativos de qualquer espécie”, e que o Governo fica obrigado a identificar atos de gestão que tenham lesado o interesse público, e que deverão levar o Estado a ser indemnizado.

Para depois ficará a definição do montante e condições de pagamento e “eventuais contrapartidas” para os atuais acionistas que “optem por alienar” as ações com que ficarem.

A discussão sobre o futuro da TAP mantém-se acesa há semanas. Na semana passada, o ministro Pedro Nuno Santos chamou as atenções pelos duros ataques à gestão privada da empresa, feitos em plena audição parlamentar. O primeiro-ministro veio corrigir o tom, recusando negociar condições para a empresa em praça pública, mas deixou uma garantia: “haja o que houver”, a TAP continuará a usar “cores portuguesas”. Isto depois de ter sido confrontado com críticas de Rui Rio, para quem a empresa já provou a sua “incapacidade de gestão”. Também o Bloco já apresentou, há semanas, um projeto para a nacionalização da TAP.