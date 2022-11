Marques Mendes: caso do 1.º de Maio “mina a autoridade política” - e o Governo não se pode queixar se as pessoas começarem a prevaricar

“Governar é sobretudo dar o exemplo. Quando se governa pelo exemplo, é-se muito mais eficaz, quando se dão maus exemplos perde-se a autoridade.” Foi de forma direta e incisiva que Luís Marques Mendes iniciou o seu comentário no Jornal da SIC, referindo-se à exceção que o Governo abriu para as comemorações do dia do trabalhador e que gerou alguma polémica.

O comentador lembrou que “as autoridades disseram que tinha de se evitar nesta fase da pandemia grandes concentrações e grandes aglomerados de pessoas”, mas que “logo a seguir abriu-se uma exceção para as manifestações do 1º de Maio”. Na sua opinião, “um mau exemplo”.

Marques Mendes deu como segundo mau exemplo o facto de ter sido permitida a circulação entre concelhos para os autocarros da CGTP, ao contrário do que foi decretado para a população em geral. Embora aceite que a CGTP tenha feito um esforço para cumprir as normas de proteção, Marques Mendes diz ter dúvidas de que o tenha conseguido e que “o que fica para a História é que para uns aplicam-se as regras e para outros abrem-se exceções”. Facto que segundo o comentador “mina a credibilidade e a autoridade do poder político” e por isso o Governo não se pode queixar se as pessoas começarem a facilitar e a prevaricar, porque quando se abre um precedente abrem-se 10, 20 ou 30”.

O comentador aproveitou para “saudar a posição de grande bom senso, enorme sentido de responsabilidade e de luva branca” da Igreja Católica, que decidiu não fazer as celebrações do 13 de maio em Fátima com a presença de pessoas, apesar de a ministra da Saúde ter aberto essa possibilidade.

O diabo

Depois de criticar o Governo, Marques Mendes elogiou o plano de desconfinamento que foi apresentado por António Costa, considerando-o “bem estruturado”, apontando como ponto crítico os transportes públicos, uma vez que na sua opinião “vai ser difícil evitar riscos sérios de contacto” e por isso apela ao sentido cívico das pessoas que os vão usar.

Critica ainda o facto do plano não ter uma palavra sobre os idosos, sobretudo os que estão nos lares de terceira idade, onde não podem receber visitas, afirmando que “o Governo tem de dar mais dia menos dia uma perspetiva de orientação”, porque senão os idosos “a dada altura não morrem do contágio mas do isolamento e da solidão”. E conclui com uma indireta ao primeiro-ministro: “Não chega planear, é preciso executar e nos detalhes é que está o diabo”.

Para Marques Mendes há três grandes condições para se ter sucesso. Uma grande disciplina cívica, em que “as pessoas têm de perceber que vai andar mais gente na rua, logo o risco de contágio é maior”. Recorda que a situação de calamidade não tem a mesma força jurídica em termos de sanções que tinha o estado de emergência.

Outro elemento fundamental para haver sucesso é a confiança e “para que esta exista e para se ultrapassar o medo tem de haver máscaras em abundância”, por um lado, e por outro “tem de haver fiscalização”. E dá como exemplos a República Checa e a Dinamarca, que abriram antes de nós e onde ao fim de 15 dias não houve aumento significativo de contágios.

A última condição para o sucesso é a reabertura da economia nos outros países, porque “ninguém vai sair desta crise sozinho - nós não somos uma ilha, estamos numa economia global”, lembrando que as nossas exportações já pesam 45% na riqueza nacional.

Uma proposta e um falhanço

Além de elogiar o bom exemplo no domínio da saúde, não só dos profissionais como das autoridades, o comentador dá como “grande exemplo a invenção do primeiro-ministro de se reunir com políticos, líderes sociais e epidemiologistas” de 15 em 15 dias no Infarmed. E aconselha António Costa a “replicar esta ideia no domínio da economia”, encontrando um “painel de economistas prestigiados e independentes que se possam reunir periodicamente com o governo, com partidos políticos, líderes sindicais e patronais” para monitorizar a situação.

O balanço no domínio económico já não foi tão positivo para Marques Mendes, sobretudo no que respeita ao lay-off para salvar emprego e empresas. “Começou tudo mal” porque teve várias versões, mas sobretudo porque o governo prometeu através do ministro da Economia que no dia 28 de cada mês pagava às empresase “falhou”. Por isso dá um “cartão amarelo ao ministro da economia”.

Uma notícia sobre a TAP

Sobre a TAP, Marques Mendes aponta dois problemas. Um, a falta de liquidez porque não há voos, logo não há receitas. O outro, o facto de existir uma desconfiança mútua entre acionistas - o privado e o Estado”. Diz que “o Governo vai ter de tomar uma decisão em maio” e que há questões nucleares: “Qual o valor que Estado vai ter de injetar na TAP?”. Marques Mendes refere ainda que apurou junto de especialistas que “não vão chegar os 350 milhões pedidos pela administração” e que vão ser precisos “700 milhões ou 900 milhões”, podendo chegar aos “mil milhões”.

Sobre o modelo e intervenção financeira do Estado, Marques Mendes afirma que o cenário de nacionalização está excluído” porque tem vários inconvenientes. O outro cenário que também já foi abandonado é o do “empréstimo sem mais com garantias do Estado”, uma vez que o ministro já o excluiu.

Assim, a solução pode passar por uma combinação entre duas hipóteses. Por um lado, “uma parte do dinheiro injetado na TAP entrará por via de aumento de capital”, combinada com uma segunda injeção de capital através da emissão de obrigações convertidas em ações”.

O comentador diz que muito provavelmente pode haver uma alteração da posição do Estado na gestão da companhia aérea, mas pede ao Governo para escolher “gestores profissionais e não representantes políticos”.

Nota positiva a Costa e Marcelo

Quanto ao balanço político, Marques Mendes sublinha que tanto o Presidente da Republica como o primeiro-ministro “estiveram globalmente bem” e que “desde logo tiveram engenho, talento e arte para saberem ultrapassar divergências - que houve”.

Ambos ganharam muito em termos de popularidade e avança que esta segunda-feira sai o novo barómetro do JN e da TSF em que “a avaliação do primeiro-ministro e do Governo é feita positivamente por 74% dos portugueses”. O Presidente também “consolida a sua popularidade para 87%”, subindo dois pontos em relação a março, o que “esvazia o espaço dos seus próximos adversários”.

Ligações perigosas

Por fim, Marques Mendes realça o caso da Cláudia Santos, que “quer ser deputada e presidente do conselho disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol” - “um problema político e ético, de promiscuidade e de ligação perigosa entre futebol e política.” Marques Mendes diz saber que o processo está de tal forma avançado que “há já projeto de parecer favorável da comissão de transparência da Assembleia da República”, de 15 de abril de 2020.

O comentador diz que “isto dá uma má imagem do Parlamento e que, apesar de ser legal, pode e deve mudar-se a lei porque é eticamente censurável”. Mais: avisa que, se não sabiam deste assunto, agora que sabem, tanto António Costa como Ferro Rodrigues e Rui Rio têm de tomar uma atitude porque “está na cara que isto faz mal à democracia”.