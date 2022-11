António Costa e Rui Rio. Guerrilha intensa, colaboração vigilante

Já fizeram acordos, já se incompatibilizaram — a crise dos professores ia provocando a queda do Governo —, já se enfrentaram nas urnas (Costa ganhou, Rio perdeu) e já pareceram irremediavelmente afastados. Parece que foi noutra vida, mas, há pouco mais de um mês, quando o Governo parecia bloqueado em todas as frentes (novo aeroporto, IVA da luz, regime das PPP), Costa esquecia os elogios que fizera a Rui Rio durante mais de uma década e acusava o líder do PSD de não ter “pensamento nenhum sobre qualquer matéria de fundo” e de querer “manter aquela política paroquial que teve enquanto presidente da Câmara”. Rio corria para o Twitter: “Não vou responder. Entrar nesta escalada gratuita de violência verbal é degradar o diálogo democrático.”

A pandemia do novo coronavírus baralhou o xadrez político e devolveu os dois às respetivas casas de partida. Rui Rio voltou à rota da colaboração e António Costa ao caminho dos elogios públicos ao adversário. Apesar das divergências pontuais, o social-democrata tem apoiado no essencial a resposta sanitária do Governo. As conversas entre ambos existem e o socialista reconhece a importância de ter em Rio um aliado estável. “Tem sido importante haver partilha transparente”, assumiu na mais recente entrevista ao Expresso.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.