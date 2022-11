PCP contra o “agigantar do medo” da pandemia

“Alarmismo.” No meio da pandemia que levou ao primeiro estado de emergência da democracia e a uma quase paralisação da economia, o termo entrou no léxico de um partido: o PCP. Para os comunistas, que votaram contra (depois de uma primeira abstenção) o estado de emergência e também não apoiam a declaração de estado de calamidade, tudo isto serve para “agigantar o medo” e aproveitar a situação para restringir direitos ou beneficiar os grandes interesses económicos. Com um objetivo final, que faz parte do seu ADN: combater a defesa do individualismo e, em última análise, do capitalismo.

O PCP foi, aliás, o último partido a cancelar os grandes eventos, jantares e comícios que constavam da sua agenda — um calendário particularmente cheio, uma vez que arrancaram este ano as celebrações do centenário do partido — e continua empenhado na preparação da “Festa do Avante!”, marcada para setembro, apesar de toda a incerteza que rodeia a realização de eventos que juntem aglomerados consideráveis de pessoas.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.