Críticas às comemorações do 1º de maio? Ministro da Administração Interna elogia "exemplar organização" da CGTP

O ministro da Administração Interna reagiu com elogios à forma como foram feitas as comemorações do 1º de maio. Num comentário ao Expresso, Eduardo Cabrita elogiou a "exemplar organização e o distanciamento social" como foram organizadas a ação de rua que, só na Alameda Dom Afonso Henriques juntaram cerca de um milhar de pessoas.

Pelas contas da organização, estiveram presentes 864 pessoas, distribuidas por 72 filas com, pelo menos, 12 sindicalistas. A estes, juntaram-se ainda alguns convidados e populares que, nas laterais do relvado da Alameda, assistiram à cerimónia.

Mas, para o ministro da Administração Interna "segundo a PSP eram 500 a 600 pessoas" e a sua distribuição cumpriu as regras de distanciamento social exigidas nesta altura de combate à pandemia da Covid 19.

Apesar das críticas que, nomeadamente através das redes sociais vão surgindo sobre estas celebrações do Dia do Trabalhador, o ministro considera que a organização da CGTP foi capaz de demonstrar "que um Estado de Emergência proporcional não suspende as liberdades nem os direitos dos trabalhadores".