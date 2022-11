CGTP faz prova de força e junta um milhar no 1º de maio

"Estamos aqui, hoje, a dar uma demonstração daquilo que é a nossa capacidade de organização", diz Libério Domingues no arranque das mais bizarras comemorações do 1º de maio que a CGTP viveu. À frente do líder da União de Sindicatos de Lisboa - e principal organizador desta 'ação de rua' - está o exército da central sindical. Cerca de um milhar de sindicalistas, alinhados em linha geometricamente traçada e de máscara a tapar o rosto mostram que não há pandemia que trave a militância. "Havemos de ganhar esta batalha", prometeu Libério.

