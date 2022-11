1º de Maio. Marcelo e Governo negociaram modelo de comemorações com a CGTP

Marcelo Rebelo de Sousa telefonou, na semana passada, a Isabel Camarinha, para saber quais eram os planos da CGTP para celebrar o Dia do Trabalhador. É a primeira vez que um Presidente da República fala diretamente com um líder sindical para acertar agulhas sobre o 1º de Maio. Na verdade, em tempos de pandemia, esta não foi a única originalidade da preparação das comemorações de hoje: o Governo acompanhou de perto, e até à última hora, a preparação das ações de rua previstas pela Intersindical para 24 cidades do país. E, sem nunca fixar um número máximo de presenças, exigiu que fossem cumpridas todas as normas de segurança necessárias para evitar a propagação do vírus. A CGTP assumiu o risco e invocou a sua “histórica capacidade de organização” como garantia.

