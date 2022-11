Costa lança desconfinamento com mão no travão: “Recuarei sem vergonha, se necessário”

“Sou a pessoa que menos quer dar um passo atrás. Mas daremos se e quando for necessário. Não terei vergonha de dar um passo atrás se for necessário. Este é um percurso que temos de fazer com confiança e em conjunto”. Se há ideia que resume a conferência de imprensa de António Costa é esta: o Governo está consciente dos grandes riscos que encerra este desconfinamento e não hesitará em reavaliar as medidas se assim for necessário.

Em tempos normais, seria paradoxal: no dia em que apresenta o plano trifásico de reabertura da economia (que pode ler na íntegra AQUI), um passo decisivo depois de meses de confinamento, o primeiro-ministro perdeu largos minutos a dizer que nada pode ser tomado como adquirido. “Até haver uma vacina disponível ou tratamento comprovado, vamos ter de continuar a conviver com a Covid-19. Vamos ter de continuar a não ter a nossa vida normal. Enquanto houver Covid, não há vida normal”. O regresso à normalidade é, para já, uma ilusão.

Costa foi tão longe neste exercício que definiu claramente as linhas vermelhas que toldarão toda a estratégia. O risco de transmissão, fator sensível a focos muitos concentrados (a média de contágios ou indicador conhecido como R0), o número de novos casos, o número de internados e em cuidados intensivos, e o número de óbitos serão avaliados a cada momento. “E da análise do conjunto destes dados podemos ver o impacto e influência das medidas que adotámos. Se não houver inversão, isso dá confiança para dar os passos seguinte". António Costa teve o cuidado de dizer "se não houver inversão".

O Governo está consciente de que o sucesso desta nova fase dependerá muito mais do comportamento da sociedade como um todo do que das medidas que estão planeadas. Uma e outra vez, António Costa disse-o: o fim do Estado de Emergência não pode nem vai significar o baixar da guarda. “É isso que devemos a todos os que já perderam a vida, aos que estão contaminados, às famílias dos que perderam entes queridos, a quem tem pessoas infectados e aos profissionais de saúde que dão o seu melhor.”

Não foi dramatização; foi o reconhecimento da realidade. António Costa falou em “humildade” de gerir cenários e respostas “com base numa enorme incerteza”. Tudo o que foi conquistado está em risco, avisou, sublinhou e reforçou. “Não vamos perder no próximo mês o que alcançámos tão duramente nos últimos dois meses.”

Sem o escudo do Estado de Emergência, que dará lugar ao Estado de Calamidade, a resposta estará agora centrada única e exclusivamente no Governo. Marcelo Rebelo de Sousa perde o poder de iniciativa e a Assembleia da República deixa de ter voto na matéria. Ao mesmo tempo, a descompressão social trará uma consequência inevitável: o número de casos infectados vai aumentar.

E os riscos políticos também. Nesta conferência de imprensa, António Costa decidiu cortar a eito: "O preço político é o que ninguém quer saber nesta pandemia. Estar a avaliar custos político perante o drama sanitário social e económico que é enfrentar esta pandemia é algo que não pode estar na nossa contabilidade”. Se for preciso tomar medidas impopulares, Costa assim o fará. Foi essa a promessa que deixou esta quinta-feira.

A mudança no tom foi evidente. A 14 de abril, em entrevista ao jornal "Observador", António Costa gracejava: "Não deixem de planear as férias de verão… cá dentro". Desta vez foi muito diferente. "As férias são um direito de todos. Espero que todos as possamos gozar nas melhores condições. Mas o que me pergunta é fazer de mim um futorólogo. Otimista consigo ser, futurólogo não. O que desejo é que nem seja preciso esperar por julho ou agosto (para fazer férias). Todos temos esperança que seja possível. O que temos é todos de respeitar afastamento físico e as regras de higienização. Se o fizermos iremos continuando a ganhar a batalha contra o vírus e teremos férias, não sei se em junho, julho ou agosto”. As incógnitas são muitas.