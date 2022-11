Corrigir lei laboral e construir habitação pública: o plano do Bloco para mudar a economia

Mudar a estrutura económica do país, alterar a legislação laboral e construir habitação pública. Os três dias de conferências nas mais variadas áreas promovidas pelo Bloco de Esquerda juntaram 90 oradores e desembocaram em três conclusões principais.

O mote - “Vencer a crise” - era claro: depois de se ter reunido com um grupo de economistas, durante o fim de semana, o partido queria abrir a discussão e encontrar respostas em áreas tão diferentes como a saúde ou a cultura para sair desta crise sem soluções austeritárias. As conclusões foram apresentadas pela coordenadora do partido, Catarina Martins, no encerramento da conferência online.

Desde logo, há três “linhas de ação” que, avisou, vão nortear o partido na resposta a esta crise. A primeira é a ideia de que não se pode “reconstruir a economia que tínhamos antes da pandemia” - porque não é “possível” voltar a assentar tanto no turismo de massas, no contexto atual, e não é “desejável” voltar a uma estrutura económica que não era “forte ou justa”. “Agora, o Estado tem de fazer escolhas para os apoios e investimentos. (...) Essa estratégia deve basear-se em soluções que diminuam o endividamento da economia e exige aumentar a condicionalidade dos apoios para defender emprego”, defende Catarina Martins.

E a segunda linha de ação tem precisamente a ver com o emprego, passando especificamente pela alteração - e maior fiscalização - da legislação laboral. Para os bloquistas, esta crise “mostrou os efeitos da lei da selva no mundo do trabalho” e pôs a nu a desproteção dos trabalhadores precários. “Finalmente, como ficou claro nestes dias, é urgente limitar horários e garantir direito à privacidade no teletrabalho”.

Terceiro ponto: a crise veio também expor “a fragilidade dos serviços públicos essenciais”, que precisam de maior investimento. E uma promessa por cumprir: “a habitação pública”, para que não haja “um regresso a um país de direitos frágeis”.

O plano de ação do Bloco tinha, logo à partida, várias ideias de base: “a atuação do Estado será essencial para que esta crise não se transforme numa prolongada recessão”, a “certeza de que apenas o avesso da austeridade poderá vencer a crise” e a vontade de apostar no investimento público, na recuperação dos serviços e no combate à precariedade.

No final de um debate que juntou personalidades como João Cravinho ou Carvalho da Silva, ficou uma ideia expressa por João Ferreira do Amaral, citado por Catarina Martins: “a despesa que não fizermos hoje, essa sim, será o imposto de amanhã, porque a economia e o país estarão mais frágeis”. Para essa aposta no investimento, será preciso assumir que é preciso “revogar” os tratados europeus e avançar para as “nacionalizações” - ainda hoje o Bloco entregou uma proposta para a nacionalização da TAP no Parlamento. Resta saber qual a margem que o BE terá para propor e fazer aprovar estas ideias.