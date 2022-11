Bloco propõe redução na mensalidade das creches proporcional à perda de rendimento

Garantir que nenhuma criança é excluída da creche e permitir que os pais contem com uma redução na mensalidade proporcional à perda de rendimento que sofreram. São estes os objetivos do projeto que o Bloco de Esquerda entregará esta quarta-feira no Parlamento.

Por um lado, o partido quer que nenhuma criança seja "excluída da creche porque os pais, tendo perdido rendimento, não pagaram a mensalidade". Neste sentido, recomenda ao Governo que, sem prejuízo de regimes mais favoráveis - tendo em conta que houve pais que conseguiram negociar preços reduzidos para as suas mensalidades -, os montantes sejam reduzidos de forma proporcional à perda de rendimento das famílias, caso estas tenham perdido 20% ou mais desde o início da pandemia.

O partido quer também que o Estado "garanta condições para a manutenção dos postos de trabalho" nas creches, com a Segurança Social a compensar as instituições que "comprovadamente necessitem" para as ajudar a pagar os salários dos funcionários.

Com uma condição: para acederem a esse apoio, as creches não poderão despedir nem colocar trabalhadores em regime de lay-off.

O projeto de resolução, a que o Expresso teve acesso, vem responder à notícia de que as creches irão recusar receber as crianças que tenham mensalidades em atraso quando reabrirem, a partir de 1 de junho. O "Jornal de Notícias" escrevia esta terça-feira que o incumprimento nos pagamentos disparou, sendo que 35% das creches associadas à Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular reportaram uma quebra de faturação superior a 50%.

A este problema acresce, argumenta o partido, o facto de não existir uma rede pública de creches, pelo que os critérios quanto ao pagamento - ou não - das mensalidades ficam por conta de cada instituição. "A atuação do Governo, que insiste em não decretar regras com vista à uniformização do critério de pagamento, acrescenta crise à crise e agrava desigualdades", critica o Bloco.

"O custo de manter uma criança na creche corresponde, muitas vezes, a metade do salário médio, não considerando os preços praticados pelo setor privado. Para muitas destas famílias, a manutenção do pagamento é simplesmente incomportável", justificam os bloquistas. Por isso, defendem, o encerramento das creches - assim como o seu processo de reabertura - deve levar o Governo a usar os poderes excecionais conferidos pelo estado de emergência, em vigor até 2 de maio, para "adoptar medidas excepcionais de apoio a estas famílias, de forma a evitar que a crise sanitária se transforme em crise social", rematam.