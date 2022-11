Bloco junta 90 especialistas em conferências para desenhar “respostas à crise” sem austeridade

O programa é extenso e parece ambicioso: o Bloco de Esquerda começa esta segunda-feira uma série de conferências online que decorrerão até quarta-feira e juntarão 90 oradores das mais variadas áreas. Objetivo? Encontrar respostas para a crise que não passem pela austeridade, e começar assim a desenhar “medidas concretas” para dar corpo a essas respostas.

A ideia foi apresentada no domingo por Catarina Martins, que, após uma reunião com 15 economistas, disse querer responder com dois desafios - “agir já, com políticas públicas fortes, para que a recessão não se torne inevitável; e agir diminuindo as desigualdades” - às “vozes que anunciam uma longa crise com inevitáveis medidas de austeridade. Daí que os bloquistas queiram antecipar-se e apresentar uma “alternativa” a essa ideia.

Na mesma declaração, a coordenadora do Bloco de Esquerda explicava as três prioridades do partido para o debate político e económico que se segue: apostar numa política de investimento que “garanta que saímos da crise com mais emprego e não com menos emprego” para afastar os fantasmas de 2011; transformar o emprego precário em emprego estável; e reforçar o SNS.

O primeiro passo para concretizar estas ideias será a conferência online “Vencer a Crise”, dividida por sete painéis diferentes: Europa e mundo, economia e ambiente, saúde, educação, ciência e cultura, trabalho e precariedade, justiça e direitos. Em todos eles, diz o partido no programa já divulgado, a prioridade será encontrar “uma resposta solidária à crise”, mas também a discussão das lições encontradas na crise anterior.

Alguns dos nomes são mais associados ao Bloco de Esquerda, outros vêm de outras áreas ou são especialistas sem ligações políticas conhecidas. O socialista João Cravinho marcará presença (“Como responder à dupla incerteza da pandemia e da resposta europeia?”), assim como o ex-secretário geral da CGTP Carvalho da Silva; Henrique Barros, presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (“Como evitar uma crise sanitária”); o sociólogo Boaventura Sousa Santos; o investigador Pedro Magalhães; o músico Adolfo Luxúria Canibal ou a atriz Sara Barros Leitão.