União Europeia. Uma luta norte-sul por biliões a crédito ou a fundo perdido

Não foi difícil pôr os 27 líderes de acordo sobre a necessidade de criação de um Fundo de Recuperação Económica. Complexo será negociar que parte do dinheiro chega a Portugal e em que condições. Serão mais os empréstimos, que aumentam a dívida pública e terão de ser pagos mais tarde, ou as subvenções (a fundo perdido) que à semelhança dos fundos estruturais não têm de ser reembolsadas? A presidente da Comissão Europeia defende um “bom equilíbrio” entre ambos, mas esse equilíbrio está ainda longe de estar definido. Na reunião de ontem, países como Áustria, Suécia, Dinamarca ou Holanda começaram já a pressionar para que sejam só empréstimos.

António Costa tem dito que se decidisse sozinho seria “só por via de subvenções”, mas também mostra disponibilidade para aceitar “empréstimos de longuíssimo prazo”. O primeiro-ministro português confia num consenso que inclua a opção a fundo perdido, principalmente porque “a grande maioria” dos colegas defendeu essa opção. O problema é que só há acordo por unanimidade e ao que o Expresso apurou a preferência da Alemanha é mais pelo crédito.

