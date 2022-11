O 25 de Abril virou a página da unidade nacional e a política voltou ao Parlamento

Uma sessão carregada de simbolismo. Com a crise sanitária a parecer quase controlada e a discussão sobre a recuperação económica no horizonte mais próximo, a cerimónia do 25 de Abril trouxe a política de volta ao Parlamento, com os vários partidos a aproveitarem o momento para pressionarem o Governo e para definirem pontos de partida para o debate que se avizinha.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler