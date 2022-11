Este foi o mais jovem capitão de Abril: “Conquistámos o Mónaco”

Em outubro de 1973, o ainda alferes Manuel Geraldes foi abordado por um capitão, que lhe disse que havia uma organização de oficiais que estava descontente com o regime. “Perguntou-me se queria aderir e disse-lhe: ‘Se for para fazer um golpe e derrubar o regime, vou. Se for só para discutir assuntos oficiais, não quero.” E foi assim que participou na célebre reunião de Óbidos, a 1 de dezembro desse ano, quando foram escolhidos os futuros chefes do movimento: Costa Gomes e António de Spínola, e passam a fazer parte da comissão coordenadora figuras como Salgueiro Maia, Otelo Saraiva de Carvalho e Vasco Lourenço. “Nunca mais me esquecerei. Foram colocadas três hipóteses aos 600 presentes: se queriam ter uma comissão meramente reivindicativa, se queríamos debater com o Governo ou se iríamos avançar para um golpe de Estado. Decidiu-se pela última”, lembra.

eduardo martins

Manuel Geraldes foi um dos homens que tomaram a RTP, uma ação fundamental para o golpe que poria fim a 48 anos de regime ditatorial em Portugal. Ao Expresso, e de Macau, onde vive agora, conta como se tornou um dos capitães de Abril. O coronel Marcelino Marques foi um dos professores com quem criou amizade. “Percebeu que estava ali alguém desperto para as atividades da revolução e antirregime. Não foi ao acaso que se sugeriu que fizesse parte da comissão coordenadora numa reunião em sua casa”, realça.

