25 de Abril: cerimónia encolheu 31 deputados; maioria dos conselheiros de Estado de fora

Eram para ser 130, mas afinal sentar-se-ão hoje no Parlamento, para comemorar o 25 de Abril, menos de 100 pessoas. A lista de convidados foi emagrecendo, a de deputados encolheu de 77 para 46 e, se a explicação dos partidos é romântica — 46 é também o número de anos que a democracia celebra —, o processo fez-se de remendos e recuos.

A 15 de abril, os líderes parlamentares reuniam-se com Ferro Rodrigues e congratulavam-se pela maioria expressiva que aprovara a cerimónia com um terço dos deputados, a somar a alguns convidados. O PSD falava de um “largo consenso” que tinha por “pano de fundo” uma proposta de Rui Rio; PS, BE e PCP alinhavam mas atribuindo a arquitetura da festa a Ferro; só os mais pequenos — CDS, PAN, IL e Chega — reclamavam, pedindo moldes diferentes ou uma redução mais radical das presenças.

Desde então, a polémica ganhou tração, e o Parlamento teve, a pouco e pouco, de ceder. Durante o fim de semana, o PS anunciou que abdicaria de parte considerável da sua quota (de 36 para 22 deputados). Entretanto, voltou a reduzir o número, assim como o PSD (de 27 para 13) e o BE (que só leva 4). Contas feitas e refeitas, os deputados serão só 46 — e o número total de presenças não deve chegar a 100.

Maioria dos conselheiros de Estado não vai

Quando Ferro Rodrigues começou, há mais de um mês, a falar com o Presidente da República sobre o 25 de Abril, concordaram que a data devia ser assinalada, mas logo aí houve nuances. Marcelo admitiu uma pequena cerimónia na parada do Quartel do Carmo, mas Ferro achou que devia ser no Parlamento, em versão reduzida. Marcelo admitiu sem convidados, Ferro articulou com os serviços que apenas se convidasse quem surge no protocolo do Estado acima dos deputados, o que já reduzia a lista.

O Presidente da República, que se costuma fazer acompanhar por uma extensa comitiva, desta vez vai só com um ajudante de campo. E gostou de saber que os membros do Conselho de Estado alinharam maioritariamente pela bitola restritiva. Dos 19 conselheiros — excluindo os que estarão na cerimónia com outro estatuto, como o primeiro-ministro ou o ex-Presidente Ramalho Eanes, e os que tendo sido convidados noutra condição, como é o caso de Cavaco Silva, saem da lista —, apenas dois aceitaram o convite. A saber: Francisco Louçã e Domingos Abrantes. A Provedora de Justiça Lúcia Amaral, que também é conselheira de Estado, está presente na representação das suas funções de Provedora. O gabinete da titular do cargo esclareceu que "sendo o Provedor de Justiça um orgão eleito pela Assembleia da República e perante ela responsável", sente o dever “institucional” de estar presente, “quaisquer que sejam as suas convicções pessoais sobre a adequação da cerimónia às exigências do presente”.