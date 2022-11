Joacine arrasa esquerda por não poder intervir na cerimónia do 25 de Abril

A deputada não inscrita Joacine Katar Moreira considera "chocante" não ter direito a uma intervenção durante a sessão solene do 25 de Abril no Parlamento, criticando a decisão tomada em Conferência de Líderes. Em comunicado, a deputada arrasa a esquerda uma vez que todos os partidos – PS, PSD, BE, PCP, CDS, PAN E PEV – votaram contra a sua intervenção na cerimónia do próximo sábado, ao contrário dos deputados únicos do Chega e da Iniciativa Liberal.

"Quero dizer à esquerda que a justificação de que é preciso respeitar o regimento - que é omisso sobre quem tem direito à palavra nas celebrações - é sofrível e é de uma grande ironia quando se trata da celebração da Revolução dos Cravos. Não será este um “direito mínimo”? O direito de usar da palavra na celebração do momento fundador da nossa Democracia e que, justamente, forja a Constituição,que nos rege a todas e todos e muito em particular o exercício do cargo que ocupo?", questiona Joacine Katar Moreira.

A deputada lamenta ser "silenciada" durante as comemorações da Revolução de Abril e acusa o PCP de não ter "consciência histórica" e o BE e o PS de se mostrarem incapazes de combater a extrema-direita. "E dirijo-me à esquerda porque sou de esquerda e a esquerda pôde sempre contar com o meu voto na maioria das suas propostas, porque creio partilharmos a visão de uma sociedade mais igualitária", acrescenta.

Após ter apresentado um requerimento urgente a solicitar ao Presidente da Assembleia da República o resultado da votação na Conferência de Líderes, Joacine Katar Moreira diz ainda considerar "injusta" a comparação com outros deputados não-inscritos, como Luísa Mesquita ou Paulo Trigo Pereira, que não tiveram o seu percurso. "Todos eles pertenciam a grupos parlamentares com vários deputados que continuaram a ter representação política e a ter voz em todos os momentos", sublinha.

A deputado destaca ainda a falta de consenso em torno do modelo de comemoração do 25 de Abril no Parlamento, com o CDS, o PAN, o Chega e a Iniciativa Liberal a defenderem outras alternativas. "Num momento de tanto ruído em torno da sessão solene do dia 25 de Abril, que nos demonstra que devemos estar atentos à democracia e aos valores de Abril, é sobretudo com profunda tristeza que faço este comunicado", conclui.