Marcelo reativa "Grupo de Reflexão" sobre o futuro do país

O Presidente da República reativou no sábado passado o "Grupo de Reflexão" sobre "o futuro de Portugal" que, em julho passado, anunciou ter patrocinado em colaboração com Bernardo Pires de Lima e com uma série de profissionais independentes da geração pós-25 de abril e com quem se reúne periodicamente há cerca de dois anos.

Numa nota publicada esta segunda-feira na sua página oficial, Marcelo Rebelo de Sousa diz que "nesta fase de grande incerteza sobre o futuro, seja no plano da saúde pública, seja da economia, o grupo revela-se de ainda maior utilidade". E confirma terem-se reunido por videoconferência no passado dia 18.

Numa altura em que tem passado dias a receber os representantes dos setores mais atingidos pela epidemia que assolou o país, apostado em colocar o Palácio de Belém no epicentro da gestão da crise, Marcelo sublinha "a importância da escuta permanente de sectores, atividades e personalidades várias". E relembra que já antes era sua intenção puxar por uma reflexão de médio prazo sobre o futuro do país.

Os membros deste grupo são cerca de 40, coordenados por Bernardo Pires de Lima, investigador da Universidade Nova de Lisboa em Relações Internacionais, e todos de uma geração posterior ao 25 de abril e sem terem filiação partidária.

"Alcançaram de forma geral um protagonismo relevante na gestão de empresas, no empreendedorismo, na indústria, na cultura, na ciência, no desporto, nas artes ou na investigação, entre outros setores e atividades", escreveu o Presidente na altura.

Agora, Marcelo Rebelo de Sousa recorda que as reuniões "decorrem periodicamente desde há quase dois anos". E que "tratou-se, desde o início, de escutar opiniões relevantes e qualificadas sobre os desafios que se colocam à sociedade portuguesa.

Esta segunda-feira, o Presidente continuou a ouvir a sociedade civil sobre a crise que o país atravessa. Depois de médicos, enfermeiros, gestores, banqueiros, bombeiros, dirigentes de misericórias, parceiros sociais e presidente de empresas cotadas, foi a vez da Confederação das PMEs e do CEO da Altri e da presidente da Galp. Terça-feira será a vez dos CTT e da Ibersol.