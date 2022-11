Igreja Católica anuncia terça-feira. Celebrações religiosas retomam "alguma normalidade" em maio

A Igreja Católica anuncia na terça-feira, após reunião do conselho permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, como irão as celebrações religiosas voltar à normalidade a partir de maio.

O encontro que se realizou esta segunda-feira de manhã entre o primeiro-ministro e o Cardeal Patriarca de Lisboa terminou sem que fosse revelado como será feita essa reabertura gradual a partir do próximo mês. No final, António Costa apenas elogiou o exemplo da Igreja Católica no combate à epidemia Covid 19 e avisou que, apesar do levantamento de algumas restrições, as cerimónias deverão cumprir as “regras de protecção social que terão de ser mantidas para travar a pandemia”.

“Podemos começar a encarar Maio de uma forma diferente daquela que temos vivido nos últimos dois meses”, afirmou o primeiro-ministro, antecipando que o final de Abril trará um “maior ponto de normalidade nas celebrações religiosas”. Sem que este seja "ainda o momento para o país baixar a guarda em termos de medidas de confinamento e de distanciamento social”.

“Devemos celebrar a fé de cada um, tendo em conta o que são as necessidades de todos contribuirmos para controlar esta pandemia”, sublinhou o chefe do Governo. Que insistiu que "até haver uma vacina, não vamos retomar a vida normal. Mesmo sem estado de emergência, não vamos poder viver como antes”.